هیچ دارویی پس از تاریخ انقضا نباید مصرف شود

سخنگوی سازمان غذا و دارو بر اهمیت رعایت دقیق تاریخ انقضای دارو برای حفظ ایمنی مصرف‌کنندگان تأکید کرد و گفت: هیچ دارویی پس از تاریخ انقضا نباید مصرف شود .

دکتر محمد هاشمی درباره اظهارات مطرح‌شده در یک برنامه گفت‌وگومحور در فضای مجازی، بر اهمیت رعایت دقیق تاریخ انقضای دارو برای حفظ ایمنی مصرف‌کنندگان تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش تاریخ انقضا در تضمین کیفیت دارو گفت تاریخ انقضا تنها یک عدد روی بسته‌بندی نیست بلکه حاصل مطالعات علمی مدون و دستورالعمل‌های بین‌المللی است که پس از بررسی‌های دقیق توسط سازمان غذا و دارو تأیید می‌شود. ایمنی، کیفیت و اثربخشی دارو وابسته به رعایت همین تاریخ است

وی افزود: مصرف دارو پس از تاریخ انقضا می‌تواند سلامت فرد را به خطر اندازد و اثربخشی دارو را کاهش دهد. این تاریخ بر پایه محاسبات دقیق علمی تعیین شده و نادیده گرفتن آن خطری جدی برای جامعه محسوب می‌شود

سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به برخی مطالعات آزمایشگاهی عنوان کرد: در شرایط کاملاً کنترل‌شده ممکن است بعضی داروها پس از تاریخ انقضا پایداری نسبی داشته باشند، اما این موضوع هرگز قابل تعمیم به استفاده عمومی نیست و اتکا به آن می‌تواند سلامت افراد را تهدید کند

هاشمی در پایان تأکید کرد سازمان غذا و دارو صریحاً توصیه می‌کند هیچ دارویی پس از تاریخ انقضا مصرف نشود و در صورت هرگونه تردید، مراجعه به داروسازان و منابع رسمی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تنها راهنمای معتبر برای مصرف ایمن دارو است.

 

منبع ایسنا
