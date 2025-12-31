قیمت خودروهای ایران خودرو امروز چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴ + جدول
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
|
قیمت خودروهای ایران خودرو
|
خودرو
|
قیمت بازار (تومان)
|
قیمت نمایندگی (تومان)
|
وانت آریسان
|
848,000,000
|
810,000,000
|
سورن پلاس (XU7P)
|
1,095,000,000
|
798,000,000
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک)
|
1,270,000,000
|
884,000,000
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ)
|
1,288,000,000
|
889,000,000
|
دنا پلاس بورسی
|
1,400,000,000
|
930,000,000
|
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی)
|
1,448,000,000
|
949,300,000
|
دنا پلاس MT6
|
1,470,000,000
|
979,280,000
|
دنا پلاس اتوماتیک
|
1,695,000,000
|
1,186,440,000
|
پژو 207 موتور TU3
|
1,173,000,000
|
797,400,000
|
پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P)
|
1,320,000,000
|
833,630,000
|
پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی)
|
1,380,000,000
|
860,500,000
|
پژو 207 دندهای پانوراما TU5P
|
1,405,000,000
|
885,000,000
|
پژو 207 اتوماتیک TU5P
|
1,560,000,000
|
990,500,000
|
پژو 207 اتوماتیک پانوراما
|
1,620,000,000
|
1,011,000,000
|
راناپلاس TU5P
|
1,140,000,000
|
797,800,000
|
تارا دستی V1
|
1,380,000,000
|
966,000,000
|
تارا اتوماتیک V4
|
1,677,000,000
|
1,166,000,000
|
هایما اس 5 ( S5 ) پرو
|
2,480,000,000
|
1,962,000,000
|
هایما اس 7 ( S7 ) پرو
|
3,000,000,000
|
2,078,000,000
|
هایما 8 اس ( 8S )
|
3,100,000,000
|
2,280,000,000
|
هایما 7X
|
2,650,000,000
|
2,171,000,000
|
پیکاپ فوتون (اتوماتیک)
|
4,100,000,000
|
2,970,000,000
|
ری را
|
2,350,000,000
|
1,501,500,000
|
دانگ فنگ E70
|
1,133,000,000
|
1,011,400,000