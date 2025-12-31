قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: چهارشنبه ۱۰ دی
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
143,116,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
141,281,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
190,918,000
|
طلای دست دوم
|
141,280,710
|
آبشده کمتر از کیلو
|
620,370,000
|
مثقال طلا
|
620,230,000
|
انس طلا
|
4,315.21
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,516,500,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,453,400,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
821,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
494,200,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
220,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,450,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
715,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
360,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
119,330,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
45,880,000
|
حباب نیم سکه
|
113,850,000
|
حباب ربع سکه
|
142,650,000
|
حباب سکه گرمی
|
45,480,000