آش شلغم کاسه ای گرم برای هوای برفی

مواد لازم

پیاز ۳ عدد کوچک

شلغم یک عدد بزرگ

ماست ۳ قاشق غذاخوری

گوشت دم گوساله یک تکه(طول استخوان آن به اندازه ۴ بند انگشت باشد)

سبزی آش(تره، جعفری، گشنیز، اسفناج) ۴۰۰ گرم

سیر داغ یک قاشق غذاخوری

لپه پخته شده ۴۰۰ گرم

عدس پخته شده ۴۰۰ گرم

بلغور یک لیوان

زردچوبه یک قاشق چای خوری

فلفل سیاه یک قاشق چای خوری

فلفل قرمز نصف قاشق چای خوری

نمک به میزان لازم

طرز تهیه

ابتدا پیازها را خلالی خرد کنید.

سپس شغلم را رنده کنید.

پیازها را با روغن سرخ کنید و بعد از کمی تفت دادن گوشت دم گوساله را به آن بیافزایید و مجددا تفت دهید.

نمک و فلفل سیاه، فلفل قرمز و زردچوبه را به گوشت اضافه کنید و به مدت ۵ دقیقه تفت دهید و یک قاشق غذاخوری سیرداغ به آن بیافزایید.

سپس آب جوش داخل قابلمه بریزید و اجازه دهید گوشت بپزد. بعداز پخت، گوشت ها را از استخوان جدا کنید و داخل آب برگردانید و استخوان ها را کنار بگذارید.