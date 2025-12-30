خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آش شلغم کاسه ای گرم برای هوای برفی

آش شلغم کاسه ای گرم برای هوای برفی
کد خبر : 1735269
لینک کوتاه کپی شد.

آش شلغم در روزهای سرد سال که شیوع سرماخوردگی بالاست سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند و بدن شما را به سرعت ریکاوری می کند. حتما این آش خوشمزه را درست و نوش جان کنید.

وقتی برف آرام روی شهر می نشیند و سرما تا عمق جان نفوذ می کند، هیچ چیز مثل یک کاسه آش شغلم داغ حال آدم را جا نمی آورد. غذایی ساده، درمانگر و ریشه دار در آشپزی اصیل ایرانی که سال هاست پای ثابت روزهای سر، سرما خوردگی ها و دورهمی هاست. آش شغلم فقط غذا نیست بلکه نسخه ای خانگی برای گرم ماندن و مراقبت از عزیزان در روزهای برفی است. حتما این آش خوشمزه را درست و نوش جان کنید.

مواد لازم

پیاز ۳ عدد کوچک

شلغم یک عدد بزرگ

ماست ۳ قاشق غذاخوری

گوشت دم گوساله یک تکه(طول استخوان آن به اندازه ۴ بند انگشت باشد)

سبزی آش(تره، جعفری، گشنیز، اسفناج) ۴۰۰ گرم

سیر داغ یک قاشق غذاخوری

لپه پخته شده ۴۰۰ گرم

عدس پخته شده ۴۰۰ گرم

بلغور یک لیوان

زردچوبه یک قاشق چای خوری

فلفل سیاه یک قاشق چای خوری

فلفل قرمز نصف قاشق چای خوری

نمک به میزان لازم

طرز تهیه

ابتدا پیازها را خلالی خرد کنید.

سپس شغلم را رنده کنید.

پیازها را با روغن سرخ کنید و بعد از کمی تفت دادن گوشت دم گوساله را به آن بیافزایید و مجددا تفت دهید.

نمک و فلفل سیاه، فلفل قرمز و زردچوبه را به گوشت اضافه کنید و به مدت ۵ دقیقه تفت دهید و یک قاشق غذاخوری سیرداغ به آن بیافزایید.

سپس آب جوش داخل قابلمه بریزید و اجازه دهید گوشت بپزد. بعداز پخت، گوشت ها را از استخوان جدا کنید و داخل آب برگردانید و استخوان ها را کنار بگذارید.

یک لیوان بلغور داخل آب گوشت بریزید ( از هر بلغوری که دوست داشته باشید می توانید استفاده کنید) و کمی آب گوشت را هم بزنید تا بلغورها باز شود.

سپس شلغم های رنده شده و سبزی آش را اضافه کنید.

بعد از ۵ دقیقه لپه و عدس پخته شده را به ترکیب اضافه کنید و اجازه دهید ۲۰ دقیقه بجوشد.

آش شلغم ما آماده است و در این روزهای سرد بسیار می چسبد. این آش را حتما باید با ماست میل کنید.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی