آبقلم؛ مفید یا مضر؟
آبگوشت استخوان علاوه بر طعم خوشمزه، منبع مغذی جالبی برای رژیمهای کمکربوهیدرات است و میتواند به عنوان مکملی سالم در وعدههای غذایی جای بگیرد.
آبقلم این روزها حسابی جا باز کرده و به ویژه طرفداران رژیمهای پالئو و کتو را جذب خود کرده است. اما آیا واقعاً ارزش امتحان کردن دارد؟
آبگوشت استخوان چیست؟
در سادهترین شکل، آبگوشت استخوان با جوشاندن طولانی مدت استخوانهای حیوانی (مرغ یا گاو) در آب تهیه میشود تا مواد مغذی و طعم آنها استخراج شود. گاهی گوشت، پوست و بافتهای همبند هم همراه استخوانها و سبزیجات معطر اضافه میشوند تا طعم غنیتر شود. اغلب از کمی سرکه استفاده میشود تا کلاژن و مواد معدنی استخوانها بهتر آزاد شود.
تفاوت آبگوشت استخوان با آبگوشت و عصاره معمولی
برخلاف آبگوشت معمولی که عمدتاً از گوشت و سبزیجات و برای مدت کوتاه تهیه میشود، آبگوشت استخوان غلیظتر و بافتی لذتبخشتر دارد. کلاژن موجود در استخوانها طی پخت طولانی به ژلاتین تبدیل میشود و به غنیتر شدن مزه و بافت کمک میکند.
فواید احتمالی
آبقلم سرشار از مواد معدنی، کلاژن و پروتئین است و ممکن است به سلامت مفاصل، پوست و سیستم گوارش کمک کند. البته تحقیقات علمی هنوز محدود است و نباید آن را معجزهای برای سلامتی تلقی کرد.