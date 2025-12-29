خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آب‌قلم؛ مفید یا مضر؟

آب‌قلم؛ مفید یا مضر؟
کد خبر : 1734686
لینک کوتاه کپی شد.

آب‌گوشت استخوان علاوه بر طعم خوشمزه، منبع مغذی جالبی برای رژیم‌های کم‌کربوهیدرات است و می‌تواند به عنوان مکملی سالم در وعده‌های غذایی جای بگیرد.

آب‌قلم این روزها حسابی جا باز کرده و به ویژه طرفداران رژیم‌های پالئو و کتو را جذب خود کرده است. اما آیا واقعاً ارزش امتحان کردن دارد؟

آب‌گوشت استخوان چیست؟

آب‌قلم؛ مفید یا مضر؟

در ساده‌ترین شکل، آب‌گوشت استخوان با جوشاندن طولانی مدت استخوان‌های حیوانی (مرغ یا گاو) در آب تهیه می‌شود تا مواد مغذی و طعم آن‌ها استخراج شود. گاهی گوشت، پوست و بافت‌های همبند هم همراه استخوان‌ها و سبزیجات معطر اضافه می‌شوند تا طعم غنی‌تر شود. اغلب از کمی سرکه استفاده می‌شود تا کلاژن و مواد معدنی استخوان‌ها بهتر آزاد شود.

تفاوت آب‌گوشت استخوان با آب‌گوشت و عصاره معمولی

برخلاف آب‌گوشت معمولی که عمدتاً از گوشت و سبزیجات و برای مدت کوتاه تهیه می‌شود، آب‌گوشت استخوان غلیظ‌تر و بافتی لذت‌بخش‌تر دارد. کلاژن موجود در استخوان‌ها طی پخت طولانی به ژلاتین تبدیل می‌شود و به غنی‌تر شدن مزه و بافت کمک می‌کند.

فواید احتمالی

آب‌قلم سرشار از مواد معدنی، کلاژن و پروتئین است و ممکن است به سلامت مفاصل، پوست و سیستم گوارش کمک کند. البته تحقیقات علمی هنوز محدود است و نباید آن را معجزه‌ای برای سلامتی تلقی کرد.

 

منبع همشهری
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی