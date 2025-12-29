آب‌گوشت استخوان چیست؟

در ساده‌ترین شکل، آب‌گوشت استخوان با جوشاندن طولانی مدت استخوان‌های حیوانی (مرغ یا گاو) در آب تهیه می‌شود تا مواد مغذی و طعم آن‌ها استخراج شود. گاهی گوشت، پوست و بافت‌های همبند هم همراه استخوان‌ها و سبزیجات معطر اضافه می‌شوند تا طعم غنی‌تر شود. اغلب از کمی سرکه استفاده می‌شود تا کلاژن و مواد معدنی استخوان‌ها بهتر آزاد شود.

تفاوت آب‌گوشت استخوان با آب‌گوشت و عصاره معمولی

برخلاف آب‌گوشت معمولی که عمدتاً از گوشت و سبزیجات و برای مدت کوتاه تهیه می‌شود، آب‌گوشت استخوان غلیظ‌تر و بافتی لذت‌بخش‌تر دارد. کلاژن موجود در استخوان‌ها طی پخت طولانی به ژلاتین تبدیل می‌شود و به غنی‌تر شدن مزه و بافت کمک می‌کند.