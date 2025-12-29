سیلاب در کهگیلویه و بویراحمد جان۳ نفر را گرفت

پرویز غفارفرد اظهار کرد: براثر طغیان آب رودخانه دره "لَبک" روستای "سرپری" در پنج کیلومتری شهر دهدشت مرکز شهرستان کهگیلویه سه نفر جان خود را از دست دادند.

غفارفرد در توضیحات این خبر ادامه دادند: یکی از این افراد که با خودروی خود در حال گذر از رودخانه "دره لبک" بود در رودخانه غرق شد که ۲ نفر دیگر که در نزدیکی وی بودند برای نجات جان وی نیز در سیلاب شدید باران غرق شدند.

وی گفت: پس از غرق شدن راننده خودرو، برادر وی که در نزدیکی رودخانه مستقر بود برای نجات جان برادر خود که سرنشین خودور بود نیز با افزایش سیلاب رودخانه غرق شد و نفر سوم هم به همین شکل در رودخانه غرق شد.

رییس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی گفت: جسد ۲ نفر از این افراد غرق شده در رودخانه پیدا شدند و تلاش برای پیدا کردن دیگر مفقودی شب گذشته ادامه دارد.

اگر چه سه نفر غرق شده در رودخانه جوان بودند اما هنوز جزئیات دقیق آنها مشخص نشده است.

منبع ایرنا

انتهای پیام/