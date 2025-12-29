تاریخ دقیق ولادت امام محمد تقی علیه السلام در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟

تاریخ دقیق ولادت امام محمد تقی علیه السلام در تقویم شمسی برابر است با :

۱۴۰۴/۱۰/۱۰

چهارشنبه – ۱۰ دی ۱۴۰۴

تاریخ دقیق ولادت امام محمد تقی علیه السلام در تقویم قمری برابر است با :

۱۴۴۷/۰۷/۱۰

‫الاربعاء‬ – ۱۰ رجب ۱۴۴۷

تاریخ دقیق ولادت امام محمد تقی علیه السلام در تقویم میلادی برابر است با :

۲۰۲۵-۱۲-۳۱

Wednesday – ۲۰۲۵ December ۳۱

امام محمد تقی (ع) کیست ؟

مقام:امام نهم

نام: محمّد

لقب: جواد، التقی

کنیه: ابو جعفر

نام پدر: علی

نام مادر: خیزران

روز ولادت(ه ق): ۱۰ رجب سال ۱۹۵ ه ق

مکان ولادت:مدینه-عربستان سعودی

سلاطین زمان تولّد: محمّد امین

مدت امامت(ه ق): ۱۷ سال

مدت عمر(ه ق): ۲۵ سال

روز شهادت(ه ق): ۳۰ ذیقعده سال ۲۲۰ ه ق

فرمانروایان زمان:معتصم

قاتل: معتصم

محل دفن: کاظمین-عراق

فرزند پسر: ۴

فرزند دختر:۷

زندگینامه حضرت امام محمد تقی جوادالأئمه (ع)

امام نهم شیعیان حضرت جواد (علیه السلام) در سال ۱۹۵هجری در مدینه ولادت یافت. نام نامی اش محمد معروف به جواد و تقی است.

القاب دیگری مانند: رضی و متقی نیز داشته ، ولی تقی از همه معروفتر می باشد. پدر ایشان حضرت امام رضا (علیه السلام) و مادر گرامی اش صبیه یا خیزران است که این دو نام در تاریخ زندگی آن حضرت ثبت است.

امام محمد تقی (علیه السلام) هنگام وفات پدر ۸ ساله بود. پس از شهادت جانگداز حضرت رضا علیه السلام در اواخر ماه صفر سال ۲۰۳ هجری مقام امامت به فرزند ارجمندش حضرت جوادالأئمه (علیه السلام) انتقال یافت.

مأمون خلیفه عباسی که همچون سایر خلفای بنی عباس از پیشرفت معنوی و نفوذ باطنی امامان معصوم و گسترش فضایل آنها در بین مردم هراس داشت، سعی کرد ابن الرضا را تحت مراقبت خاص خویش قرار دهد.

” از اینجا بود که مأمون نخستین کاری که کرد ، دختر خویش ام الفضل را به ازدواج حضرت امام جواد (علیه السلام) درآورد ، تا مراقبی دایمی و از درون خانه ، بر امام گمارده باشد . رنجهای دایمی که امام جواد (علیه السلام) از ناحیه این مأمور خانگی برده است ، در تاریخ معروف است ” .

از روشهایی که مأمون در مورد حضرت رضا (علیه السلام) به کار می بست ، تشکیل مجالس بحث و مناظره بود.

مأمون و بعد معتصم عباسی می خواستند از این راه – به گمان باطل خود – امام (علیه السلام) را در تنگنا قرار دهند.

در مورد فرزندش حضرت جواد (علیه السلام) نیز چنین روشی را به کار بستند . به خصوص که در آغاز امامت هنوز سنی از عمر امام جواد (علیه السلام) نگذشته بود . مأمون نمی دانست که مقام ولایت و امامت که موهبتی است الهی ، بستگی به کمی و زیادی سالهای عمر ندارد.

باری ، حضرت جواد (علیه السلام) با عمر کوتاه خود که همچون نوگل بهاران زودگذر بود ، و در دوره ای که فرقه های مختلف اسلامی و غیر اسلامی در میدان رشد و نمو یافته بودند و دانشمندان بزرگی در این دوران ، زندگی می کردند و علوم و فنون سایر ملتها پیشرفت نموده و کتابهای زیادی به زبان عربی ترجمه و در دسترس قرار گرفته بود ، با کمی سن وارد بحثهای علمی گردید و با سرمایه خدایی امامت که از سرچشمه ولایت مطلقه و الهام ربانی مایه گرفته بود ، احکام اسلامی را مانند پدران و اجداد بزرگوارش گسترش داد و به تعلیم و ارشاد پرداخت و به مسائل بسیاری پاسخ گفت.

زنان و فرزندان حضرت جواد (ع)

زن حضرت جواد (علیه السلام) ام الفضل دختر مأمون بود . حضرت جواد (علیه السلام) از ام الفضل فرزندی نداشت.

حضرت امام محمد تقی زوجه دیگری مشهور به ام ولد و به نام سمانه مغربیه داشته است.

فرزندان آن حضرت را ۴ پسر و ۴ دختر نوشته اند بدین شرح :

حضرت ابوالحسن امام علی النقی ( هادی )

ابواحمد موسی مبرقع

ابواحمد حسین

ابوموسی عمران

فاطمه

خدیجه

ام کلثوم

حکیمه حضرت جواد (علیه السلام) مانند جده اش فاطمه زهرا زندگانی کوتاه و عمری سراسر رنج و مظلومیت داشت.

بدخواهان نگذاشتند این مشعل نورانی نورافشانی کند . امام نهم ما امام جواد (ع) در ۳۰ ذی‌القعده سال ۲۲۰ هجری قمری به سرای جاویدان شتافت. قبر مطهرش در کاظمیه یا کاظمین است ، عقب قبر منور جدش حضرت موسی بن جعفر (علیه السلام) زیارتگاه شیعیان و دوستداران است.

