قیمت درهم امارات امروز دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴ + جدول
قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
|
بروزرسانی:دوشنبه ۸ دی
|
عنوان
|
قیمت (ریال)
|
نرخ فعلی (ریال)
|
390,070
|
بالاترین قیمت روز
|
393,630
|
پایین ترین قیمت روز
|
379,900
|
بیشترین مقدار نوسان روز
|
6.660
|
درصد بیشترین نوسان روز
|
%0.9
|
نرخ بازگشایی بازار
|
379,910
|
زمان ثبت آخرین نرخ
|۸ دی
|
نرخ روز گذشته
|
378,140
|
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
|
%3.15
|
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
|
11.930