قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
|
بروزرسانی:دوشنبه ۸ دی
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|
17,750,000
|
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|
33,700,000
|
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|
49,600,000
|
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|
65,550,000
|
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|
81,500,000
|
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|
97,400,000
|
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|
113,350,000
|
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|
129,250,000
|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|
145,200,000
|
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|
161,800,000
|
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|
177,750,000
|
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|
193,700,000
|
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|
209,600,000
|
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|
225,550,000
|
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|
241,500,000