قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: دوشنبه ۸ دی
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
151,750,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
149,726,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
202,331,000
|
طلای دست دوم
|
149,726,870
|
آبشده کمتر از کیلو
|
657,450,000
|
مثقال طلا
|
657,320,000
|
انس طلا
|
4,475.51
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,596,400,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,528,800,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
861,400,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
516,000,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
223,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,526,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
755,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
380,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
121,790,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
46,590,000
|
حباب نیم سکه
|
130,920,000
|
حباب ربع سکه
|
152,740,000
|
حباب سکه گرمی
|
37,120,000