خبرگزاری کار ایران
فرصت اصلاح شماره شبای معتبر بانکی برای دریافت سود سهام عدالت

سهامداران برای اصلاح مشکلات حسابی خود تا واریز سود سهام عدالت فرصت دارند.

بر اساس پیگیری‌ها از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام شد سهامدارانی که سود سهام عدالت خود را تاکنون دریافت نکردند تا زمان واریز سود مرحله اول سهام عدالت عملکرد مالی ۱۴۰۳ و باقیمانده سود مربوط به عملکرد ۱۴۰۲ شرکت‌ها فرصت دارند نسبت به اصلاح شماره شبای معتبر بانکی خود اقدام کنند تا در زمان واریز سود در فهرست دریافت کنندگان قرار گیرند.

افرادی که تاکنون سود سهام عدالت خود را دریافت نکرده‌اند می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه جامع اطلاعات مشتریان «Sejam.ir» و یا اصلاح شماره شبای معتبر خود در این سایت در فرآیند دریافت سود قرار بگیرند.

باید اشاره کرد به تازگی مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس گفته است، بخش اول سود سهام عدالت همزمان با عید مبعث به حساب دارندگان این سهام واریز خواهد شد.

گفتنی است، از جمله دلایل دریافت نکردن سود عدالت میتواند درج شماره شبای نادرست، حساب بانکی مشترک، راکد بودن حساب، حساب بلندمدت، حساب بانکی مسدود و داشتن حساب ارزی باشد

 

منبع باشگاه خبرنگاران جوان
