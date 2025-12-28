پنهان کاری نکنید؛ صریح به هواداران بگویید هکرها با اطلاعات باشگاه پرسپولیس چه کردند
روشهای قبلی حاشیهسازی و بیآبرو کردن فوتبال ایران دیگر قدیمی شده بودند و انگار جای خالی یک شیوه جدید احساس میشد؛ هک اطلاعات، همان مدل جدید جنجالی است که خبرش خیلی زود زیر سایه مصاحبه دو مدیرعامل، رئیس یکی از هیئتهای فوتبال، شمردن تعداد فحشهایی که نثار یکدیگر کرده و بیانیههای بیارزش گم شد.
روزنامه جوان نوشت: هک شدن سیستمهای باشگاه پرسپولیس اتفاقی مهم، تلخ و خطرناک بود که متأسفانه مدیران باشگاه و دیگر مسئولان فوتبال با بیخیالی و بیاهمیتی از کنارش عبور کردند.
طبق خبر منتشر شده، یک گروه هکری به اطلاعات محرمانه باشگاه دست یافته و گفته میشود اطلاعات بیش از ۱۰۰ قرارداد و مدارک هویتی همه اعضای باشگاه در اختیار این گروه قرار دارد.
هکرها برای آنکه ثابت کنند ادعایشان الکی نیست، بخشی از مدارک هویتی اعضای تیم از جمله پیروانی، سرپرست باشگاه و قرارداد برخی از بازیکنان را منتشر کردند تا معلوم شود قضیه جدی است. اگرچه هنوز خبری از انتشار سندهای جنجالی نشده، ولی اصل ماجرا به قوت خود باقی است.
بحثهای حاشیهای مطرح شده از سوی مدیرعامل تراکتور در برنامه تلویزیونی و پس از روی خط آمدن مدیرعامل قرمزها، فعلاً همه حواسها را به سمت دیگری منحرف کرده است. عجیب اینجاست که باشگاه پرسپولیس هیچ وقعی به خبر هک اطلاعاتیاش ننهاد و اصل خبر را نه تأیید کرده و نه تکذیب. در عوض آقای مدیر شبانه روی خط آمد و حرفهایش را زد و بدون خداحافظی هم تلفن را قطع کرد! تازه یک بیانیه هم علیه زنوزی صادر کردند، ولی دریغ از یک کلمه اشاره به عملکرد هکرهای فوتبالی.
انگار نه انگار که اتفاقی افتاده، انگار نه انگار که اطلاعات یک باشگاه بزرگ فوتبال ایران به سرقت رفته است! حدادی در اظهاراتش به هواداران چندین میلیونی پرسپولیس اشاره کرد، درحالیکه در عمل نشان داد آنقدرها هم که میگویند برای این هواداران ارزش قائل نیستند. در غیر این صورت یک توضیح خشک و خالی در مورد هک اطلاعات باشگاه به آنها میداد.
فقط بازگشا، سخنگوی باشگاه در یکی، دو جمله از بررسی ماجرا خبر داده است. اتفاق رخ داده اصلاً ساده نیست و هر باشگاه پرطرفدار دیگری بود همه نیروهایش را برای رسیدگی به این ماجرا بسیج میکرد و حتی از نهادهای مسئول برای این قضیه کمک میگرفت.
حواستان به چند نکته باشد؛ اول اینکه هک پرسپولیس، یعنی رونمایی از مدل جدید حاشیهسازی. این ماجرا قطعاً به یک باشگاه ختم نخواهد شد و اگر اهداف مورد نظر محقق شود قطعاً سراغ دیگران هم خواهند رفت. دومین نکته بحث لو رفتن اطلاعات مهم است. تصویر کارت ملی و پاسپورت پرسپولیسیها تنها نمونهکارهای اولیه هکرها هستند. قطعاً آنها با اطلاع قبلی از وجود مدارک محرمانه مهم و جنجالساز وارد عمل شده و اصلاً نباید با خوشخیالی تصور کنیم، هکرها به کاهدون زدهاند. نکته دیگر که بسیار هم مهم است، نحوه دسترسی به اطلاعات لو رفته است. باید مشخص شود هکرها به تنهایی اقدام به این کار کردهاند یا خدای ناکرده باید فرضیه نیروی نفوذی را نیز مدنظر قرار داد.
ماجرا جدیتر از چیزی است که فکرش را میکنید. جدا از حاشیه ایجاد شده، موضوع زیر سؤال رفتن اعتبار باشگاه و اعتماد هواداران نیز مطرح است. مدیریت باشگاه همانطور که باید به مسائل فنی و خارج از زمین رسیدگی کند، مسئولیت حفظ اطلاعات را نیز برعهده دارد، حتی انداختن تقصیرات گردن تیم فنی نیز چیزی از مسئولیت مدیران باشگاه کم نمیکند.