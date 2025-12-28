قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
|
بروزرسانی:یکشنبه ۷ دی
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|
17,300,000
|
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|
32,750,000
|
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|
48,200,000
|
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|
63,700,000
|
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|
79,150,000
|
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|
94,600,000
|
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|
110,100,000
|
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|
125,550,000
|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|
141,000,000
|
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|
157,200,000
|
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|
172,700,000
|
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|
188,150,000
|
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|
203,600,000
|
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|
219,050,000
|
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|
234,500,000