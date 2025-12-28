قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: یکشنبه ۷ دی
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
158,204,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
156,095,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
210,937,000
|
طلای دست دوم
|
156,309,080
|
آبشده کمتر از کیلو
|
683,350,000
|
مثقال طلا
|
683,330,000
|
انس طلا
|
4,532.63
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,666,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,572,300,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
891,800,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
541,800,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
223,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,563,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
780,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
395,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
106,280,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
27,780,000
|
حباب نیم سکه
|
121,380,000
|
حباب ربع سکه
|
143,520,000
|
حباب سکه گرمی
|
35,860,000