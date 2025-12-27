خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برای اولین بار گوش به پا پیوند زده شد

برای اولین بار گوش به پا پیوند زده شد
کد خبر : 1733614
لینک کوتاه کپی شد.

جراحان چینی یک فرایند بازسازی عجیب را با پیوند زدن موقت گوش بریده شده یک زن به پای او انجام دادند و با این کار سبب شدند گوش چند ماه زنده بماند تا بعدا به سر وی دوباره پیوند زده شود.

تیم جراحی میکرو در بیمارستان ایالتی شاندونگ در جینان این فرایند عجیب را پس از آن انجام داد که بیمار در کارخانه دچار حادثه دلخراشی شد و موی او داخل ماشین آلات گیر کرد.

طبق گزارش بیمارستان، تجهیزات سنگین بخش زیادی از پوست جمجمه و گردن وی را پاره کرد و گوش او همراه بافت اطرافش به طور کامل بریده شد. این زن به سرعت به بیمارستان اعزام شد و در آنجا پزشکان به رهبری کیو شنکیانگ، معاون مدیر بخش جراحی میکروسکوپی بیمارستان به این نتیجه رسیدند که فرایند پیوند معمول به دلیل شدت جراحات غیرممکن است.

جراحان نخست سعی کردند جراحی بازسازی معمول پوست سر را انجام دهند اما آسیب واسکولار به معنای آن بود که جریان خون احتمالاً به اندازه‌ای احیا نشود که بتوان گوش را دوباره به بدن چسباند. جراحان بدون هیچ نمونه قبلی که از آن پیروی کنند، تصمیم گرفتند یک راه حل غیر معمول را انجام دهند و گوش را به روی پای زن پیوند زدند.

این فرایند که پیوندهتروتوپیک یا پیوندنا هم جای نامیده می‌شود، زمانی انجام می‌شود که بافت یا عضو بدن اهدایی در محل در نقطه دیگری از آناتومی پیوند زده می‌شود. هرچند این روش به طور معمول در جراحی میکروسکوپی انجام می‌شود، به ندرت برای چسباندن دوباره گوش به کار می‌رود.

محققان پای بیمار را انتخاب کردند زیرا رگ‌ها و شریان‌های آن از لحاظ ساختار و اندازه بسیار شبیه گوش بودند. در این میان پوست نازک و بافت نرم بعداً نیازمند تغییر شکل اندک بودند. فرایند اصلی پیوند حدود ۱۰ ساعت طول کشید. پزشکان توضیح دادند یکی از بزرگترین چالش‌های فنی اتصال دوباره رگ‌های خونی ریز به قطر ۰.۲ تا ۰.۳ میلیمتر بود.

چند روز بعد پزشکان با یک چالش دیگر روبرو شدند زیرا رفلاکس وریدی، انسداد بازگشت خون، باعث تیره شدن گوش شد و بقای بافت را به خطر انداخت. برای حل این مشکل، آنها به حجامت دستی (فلبوتومی درمانی) روی آوردند که همان خارج کردن عمدی خون است. این فرآیند نیاز به نزدیک به ۵۰۰ مداخله فردی در طول پنج روز برای حفظ گردش خون داشت.

در حالی که گوش روی پا حفظ می‌شد، جراحان با استفاده از پیوندهای پوستی گرفته شده از شکم او، پوست سر و گردن بیمار را بازسازی کردند. در ماه‌های بعد، تورم فروکش کرد، بهبودی پیشرفت کرد و خون‌رسانی تثبیت شد.

در اکتبر ۲۰۲۵ میلادی، بیش از پنج ماه پس از حادثه اولیه، تیم پزشکی مرحله نهایی عمل را برای اتصال مجدد گوش به موقعیت اصلی خود انجام داد. این جراحی شش ساعته، اولین عمل ثبت شده اتصال کامل از این نوع بود.

از آن زمان تاکنون زن مذکور از بیمارستان مرخص شده است. کیو اعلام کرد ساختار صورت و عملکرد بافت آن تا حد زیادی بهبود یافته است. این زن نیازمند جراحی‌های اضافی کوچک دیگری از جمله احیای خط ابرو و همچنین کاهش اسکار روی پا است.

 

منبع مهر
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا