بارش 60 سانتیمتری برف در تهران تکذیب شد

محمد اصغری درباره شایعات فضای مجازی در رابطه با بارش برف 60 سانتیمتری در تهران، اظهار کرد:‌باید به این نکته توجه شود کلانشهر تهران جزیره گرمایی است و شایعات مربوط به بارش برف 60 سانتیمتری صحت ندارد.

وی افزود: طی بارش‌های صورت گرفته 5 سانتیمتر بارش برف را در فیروزکوه هم نداشته‌ایم.

وی تصریح کرد:‌طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در تهران بارندگی نداریم، اما کاهش دما را خواهیم داشت.

