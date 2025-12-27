خبرگزاری کار ایران
بارش 60 سانتیمتری برف در تهران تکذیب شد

کارشناس سازمان هواشناسی بارش 60 سانتیمتری برف در تهران را تکذیب کرد و گفت:‌طی سه‌شنبه و چهارشنبه دما در پایتخت کاهش می‌یابد.

محمد اصغری درباره شایعات فضای مجازی در رابطه با بارش برف 60 سانتیمتری در تهران، اظهار کرد:‌باید به این نکته توجه شود کلانشهر تهران جزیره گرمایی است و شایعات مربوط به بارش برف 60 سانتیمتری صحت ندارد.

وی افزود: طی بارش‌های صورت گرفته 5 سانتیمتر بارش برف را در فیروزکوه هم نداشته‌ایم.

وی تصریح کرد:‌طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در تهران بارندگی نداریم، اما کاهش دما را خواهیم داشت.

 

منبع تسنیم
