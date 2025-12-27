خطر حمله قلبی با مصرف برخی غذاهای گیاهی
نتایج پژوهش جدید نشان داد که مصرف غذاهای گیاهی بیشتر همیشه برای قلب بهتر نیست، بهخصوص اگر آن غذاها فوق فرآوری شده باشند.
یافتههای قبلی نشان دادند که مصرف مقدار زیادی غذاهای فوق فرآوری شده - غذاهایی که به شدت با روشهای صنعتی تغییر داده میشوند - با خطر بیشتر بیماریهای قلبی مرتبط هستند و همچنین دیگر محققان دریافتند که رژیمهای غذایی غنی از غذاهای گیاهی میتوانند خطرات قلبی را کاهش دهند، اما فقط در زمانی که غذا، مغذی و متعادل باشد. اکنون، پژوهش جدید دانشمندان فرانسه با هدف ترکیب هر دو ایده برای بررسی چگونگی تاثیر کیفیت غذا و سطح فرآوری بر سلامت قلب و عروق انجام شد.
پژوهشگران برای ارزیابی این موارد از دادههای بیش از ۶۳ هزار و ۸۰۰ بزرگسال فرانسه استفاده کردند که بخشی از مطالعه «نوترینت-سانته» (NutriNet-Santé) بودند. این پروژه بهداشت عمومی بلندمدت از سال ۲۰۰۹ دادههای سلامت افراد را دنبال کرده است تا اطلاعات بیشتری در مورد چگونگی تاثیر رژیم غذایی بر سلامت کسب کند.
شرکتکنندگان در این پژوهش خاص، بهطور متوسط ۹.۱ سال و برخی از آنان تا ۱۵ سال پیگیری شدند. افراد نظرسنجیهای آنلاینی را در مورد آنچه میخوردند و مینوشیدند، تکمیل کردند که حداقل سه روز کامل مصرف غذا را پوشش میداد.
این اطلاعات دقیق به دانشمندان اجازه داد تا انواع غذاهایی را که افراد مصرف کردند مورد بررسی قرار دهند؛ اینکه آیا غذاها، گیاهی یا حیوانی و یا مغذی و چقدر فرآوری شده بودند. آنان افراد را بر اساس عادات غذاییشان گروهبندی و سپس خطر ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی، ازجمله حملات قلبی و سکته مغزی را با هم مقایسه کردند.
یکی از مهمترین یافتهها این بود، افراد با بیشترین مصرف غذاهای گیاهی که از نظر کیفیت غذایی، بالا و با حداقل میزان فرآوری بودند، در مقایسه با افرادی که بیشتر محصولات حیوانی و کمتر غذاهای گیاهی سالم مصرف میکردند، حدود ۴۰ درصد خطر ابتلا به بیماری قلبی کمتری داشتند.
این غذاهای گیاهی مغذی شامل میوهها و سبزیجات تازه یا منجمد، حبوبات و غلات کامل با نمک کم یا بدون نمک، شکر یا چربی بودند. با این حال، افرادی که رژیمهای غذایی گیاهی با مقدار زیادی غذاهای فوق فرآوری شده مصرف میکردند، حتی اگر آن غذاها از نظر فنی مغذی بودند، خطر ابتلا به بیماری قلبی کمتری ثبت نکردند.
این غذاها شامل نان سبوسدار کارخانهای، سوپهای کنسروی، غذاهای پاستای مایکروویوی و سالادهای آماده با سس بودند. هرچند ممکن است سالم به نظر برسند، اما سطح بالای فرآوری، مزایای آنها را از بین میبرد.
نگرانکنندهتر این مورد بود، افرادی که رژیمهای غذایی گیاهی آنان سرشار از غذاهای فوق فرآوری شده و با ارزش غذایی اندک بود، با بالاترین خطر ابتلا به بیماری قلبی مواجه بودند. این گروه شامل کسانی بود که مورادی مانند نوشیدنیهای میوهای شیرین، آبنباتهای شکلاتی، غلات صبحانه شیرین، چیپس و غذاهای میان وعده شور مصرف میکردند. خطر ابتلا به بیماری قلبی در آنان حدود ۴۰ درصد بیشتر از کسانی بود که غذاهای گیاهی با کیفیت بالا و حداقل فرآوری شده بیشتری مصرف میکردند.
نتایج نشان میدهد که همه رژیمهای غذایی گیاهی به یک اندازه برای قلب مفید نیستند. فقط مصرف گوشت کمتر یا انتخاب غذاهای گیاهی کافی نیست. همچنین باید به میزان سالم بودن و میزان فرآوری آن غذاها توجه کنید. غذاهای فوق فرآوری شده اغلب حاوی قند، چربی، نمک و افزودنیهای مصنوعی اضافه هستند که میتوانند به مرور زمان به سلامت شما آسیب برسانند.
بهطور خلاصه، بهترین راه برای محافظت از قلب، مصرف غذاهای گیاهی کامل و فرآوری نشده بیشتر مانند میوههای تازه، سبزیجات، لوبیا، آجیل و اجتناب از مصرف اقلام فوق فرآوری شده است حتی اگر از گیاهان تهیه شده باشند. این امر از توصیههای بهداشت عمومی که انتخاب غذاهای مغذی و طبیعی را تشویق میکنند، به جای تکیه بر گزینههای بستهبندی شده یا کارخانهای، پشتیبانی میکند.
طبق گزارش سایت هلث، مطالعه «نوترینت-سانته» همچنان به دانشمندان کمک میکند تا ارتباط بین غذا، سلامت و سبک زندگی را درک کنند. محققان میتوانند با هزاران نفری که عادات خود را از طریق این پروژه به اشتراک میگذارند، به یافتن راههای بهتری برای هدایت مردم به سمت تغذیه سالمتر ادامه دهند.
نتایج این پژوهش در نشریه «سلامت منطقهای لنست - اروپا» (The Lancet Regional Health - Europe) منتشر شده است.