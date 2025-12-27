واریز سود سهام عدالت نزدیک است؟
واریز سود سهام عدالت مربوط به عملکرد مالی سال ۱۴۰۳ هنوز انجام نشده و رئیس سازمان بورس اعلام کرده بررسی دستورالعمل ساماندهی سهام عدالت ادامه دارد.
حجتالله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، درباره تعیین تکلیف سهام عدالت گفت: دستورالعمل ساماندهی سهام عدالت در حال بررسی است و بندهای آن در جلسات متعدد مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. پروژه سهام عدالت پیچیده است، اما انتظار میرود به زودی به جمعبندی نهایی برسیم.
واریز سود سهام عدالت مربوط به عملکرد مالی سال ۱۴۰۳ تاکنون انجام نشده و مشمولان همچنان منتظر دریافت آن هستند. بررسیها نشان میدهد که برخی شرکتهای سرمایهپذیر هنوز محاسبه سود را تکمیل نکردهاند و به همین دلیل پرداخت سود به تأخیر افتاده است.
با توجه به روند مرسوم سالهای اخیر، پیشبینی میشود واریز سود سهام عدالت در روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۴ انجام شود.
صیدی همچنین درباره وضعیت بازار بورس افزود که هدف سازمان ایجاد بازاری متعادل، آرام و شفاف است و عرضههای اولیه تا پایان سال ادامه خواهد داشت.