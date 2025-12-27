قیمت خودروهای ایران خودرو امروز شنبه ۶ دی ۱۴۰۴ + جدول
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز شنبه ۶ دی ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
|
قیمت خودروهای ایران خودرو
|
خودرو
|
قیمت بازار (تومان)
|
قیمت نمایندگی (تومان)
|
وانت آریسان
|
847,000,000
|
810,000,000
|
سورن پلاس (XU7P)
|
1,058,000,000
|
798,000,000
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک)
|
1,285,000,000
|
884,000,000
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ)
|
1,320,000,000
|
889,000,000
|
دنا پلاس بورسی
|
1,368,000,000
|
930,000,000
|
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی)
|
1,395,000,000
|
949,300,000
|
دنا پلاس MT6
|
1,416,000,000
|
979,280,000
|
دنا پلاس اتوماتیک
|
1,688,000,000
|
1,186,440,000
|
پژو 207 موتور TU3
|
1,130,000,000
|
797,400,000
|
پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P)
|
1,300,000,000
|
833,630,000
|
پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی)
|
1,365,000,000
|
860,500,000
|
پژو 207 دندهای پانوراما TU5P
|
1,383,000,000
|
885,000,000
|
پژو 207 اتوماتیک TU5P
|
1,500,000,000
|
990,500,000
|
پژو 207 اتوماتیک پانوراما
|
1,570,000,000
|
1,011,000,000
|
راناپلاس TU5P
|
1,090,000,000
|
797,800,000
|
تارا دستی V1
|
1,385,000,000
|
966,000,000
|
تارا اتوماتیک V4
|
1,652,000,000
|
1,166,000,000
|
هایما اس 5 ( S5 ) پرو
|
2,510,000,000
|
1,962,000,000
|
هایما اس 7 ( S7 ) پرو
|
2,860,000,000
|
2,078,000,000
|
هایما 8 اس ( 8S )
|
3,070,000,000
|
2,280,000,000
|
هایما 7X
|
2,665,000,000
|
2,171,000,000
|
پیکاپ فوتون (اتوماتیک)
|
3,960,000,000
|
2,970,000,000
|
ری را
|
2,235,000,000
|
1,501,500,000
|
دانگ فنگ E70
|
1,133,000,000
|
1,011,400,000