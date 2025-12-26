شرایط فروش اقساطی ایرانخودرو در دی ۱۴۰۴ + جدول
ایران خودرو وانت آریسان را از طریق فروش نقدی و اقساطی واگذار میکند. ثبت نام وانت آریسان برای خرید نقد و اقساط از شنبه ۶ دی در سایت ایران خودرو آغاز میشود
ثبت نام وانت آریسان برای خرید نقد و اقساط از شنبه ۶ دی در سایت ایران خودرو آغاز میشود و تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه دارد. طرح اقساطی ۲ و ۳ ساله است و ایران خودرو اعلام کرده در فروش اقساطی فقط متقاضیان دارای چک صیادی بنفش با وضعیت اعتباری سفید را قبول میکند. گفتنی است در این طرح، وانت تا ۳۰ روز بعد از پرداخت پیش پرداخت و تکمیل پرونده تحویل داده میشود. در این مطلب از قیمت وانت، تفاوت قیمت در نقد و اقساط و تعداد و مبلغ اقساط مطلع میشوید.
در این طرح، ایران خودرو وانت آریسان دوگانه سوز در رنگهای سفید و خاکستری را با قیمت ۸۱۰ میلیون تومان به صورت نقد و اقساط واگذار میکند. قیمت خودرو قطعی و براساس قیمت مصوب زمان ثبت نام است.
در طرح نقدی متقاضیان با مراجعه به یکی از نمایندگیهای مجاز ایران خودرو، نسبت به ثبت نام و واریز وجه اقدام میکنند.
در طرح اقساطی حدود نصف ارزش خودرو (بسته به مدت اقساط ۴۳۲ یا ۴۳۸ میلیون تومان) در زمان پیشپرداخت دریافت و نصف دیگر به صورت ۴۰۵ میلیون تومان وام به متقاضی تعلق میگیرد که در ازای آن ۸ تا ۱۲ فقره چک دریافت میشود. در جدول زیر جمعبندی شرایط اقساطی آمده.
|
مدت اقساط
|
پیش پرداخت
|
تعداد چک
|
مبلغ هر چک
|
مبلغ نهایی در طرح اقساط
|
مابه التفاوت نقد و اقساط به تومان
|
درصد مابه التفاوت نقد و اقساط
|
24 ماهه
|
432 میلیون و 169 هزار تومان
|
8 فقره
|
66 میلیون و 517
|
964 میلیون و 305 هزار
|
154 میلیون و 305 هزار
|
19%
|
36 ماهه
|
438 میلیون و 519 هزار تومان
|
12 فقره
|
49 میلیون و 641
|
1 میلیارد و 34 میلیون و 211 هزار
|
224 میلیون و 211 هزار تومان
|
27.7%
نکات مهم و مبالغ اضافی که هر ثبت نام کننده باید بداند
در شرایط ثبت نام اقساطی، قبل از هر گونه واریز، متقاضی ابتدا باید به نمایندگی مراجعه کند و در صورت تایید اعتبارسنجی و وضعیت اعتباری سفید صادر کننده چک، اقدام به واریز وجه پیش پرداخت نماید. تمام اقساط هم با مراجعه در نمایندگی پرداخت میشوند.
علاوه بر قیمت وانت، هزینه بیمه بدنه سال اول از هر دو متقاضی نقد و اقساط دریافت میشود.
متقاضی طرح خرید اقساطی باید علاوه بر هزینه بیمه، مالیات تفاوت فروش اقساطی را هم پرداخت کند. در خرید اقساطی، هزینه بیمه سال اول و رهن خودرو، در پیش پرداخت (جدول بالا) لحاظ شدهاند.
خودروی اقساطی با اقساط ۲۴ ماهه و ۳۶ ماهه به ترتیب دارای ۲ و ۳ سال بیمه نامه بدنه شرکت بیمه ملت هستند که مبلغ بیمه بدنه سال اول در پیش پرداخت (جدول بالا) لحاظ شده، اما هزینه جداگانهای برای بیمه بدنه سال دوم و سوم بهصورت یک فقره چک جداگانه به تاریخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۵ دریافت میشود.
مبلغ بیمه در اقساط ۲۴ ماهه ۱۳ میلیون و ۸۹۹ هزار تومان است.
مبلغ بیمه در اقساط ۳۶ ماهه ۲۷ میلیون و ۷۹۹ هزارتومان است.
در طرح اقساطی، تا زمان تسویه حساب، وانت در رهن ایران خودرو میماند و هزینه ترهین در مبلغ پیشپرداخت لحاظ شده. اما یک هزینه جداگانه هم بابت فک رهن پس از تسویه چکهای اقساطی و در زمان آخرین مراجعه از ثبت نام کننده دریافت میشود.