قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۵ دی ۱۴۰۴ + جدول

کد خبر : 1733004
قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۵ دی ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا

بروزرسانی: جمعه ۵ دی

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

143,573,000

طلای 18 عیار / 740

141,659,000

طلای ۲۴ عیار

191,429,000

طلای دست دوم

141,658,740

آبشده کمتر از کیلو

622,030,000

مثقال طلا

621,860,000

انس طلا

4,479.35

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,511,600,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,440,700,000

نیم سکه تک فروشی

822,600,000

ربع سکه تک فروشی

480,300,000

سکه گرمی تک فروشی

208,300,000

تمام سکه (قبل 86)

1,436,000,000

نیم سکه (قبل 86)

710,000,000

ربع سکه (قبل 86)

360,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

92,760,000

حباب سکه بهار آزادی

22,510,000

حباب نیم سکه

113,590,000

حباب ربع سکه

125,470,000

حباب سکه گرمی

33,760,000
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
