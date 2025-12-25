اعمال شب آرزوها / لیله الرغائب چیست؟

اعمال و فضایل اولین پنجشنبه ماه رجب یا لیله الرغائب را در ادامه مطالعه کنید.

شب لیله الرغائب که به شب آرزوها نیز معروف است، نخستین پنجشنبه ماه مبارک رجب را در بر می‌گیرد. این شب مقدس به عنوان زمینه‌ای پر برکت برای آمادگی برای ورود به ماه‌های باعظمت شعبان و رمضان شناخته می‌شود. در این شب، رحمت و بخشایش الهی به اوج خود می‌رسد و تمامی آسمان و زمین در همراهی با بندگان زمینی به سرایی از خشوع و خواندن دعاها تبدیل می‌شوند. این فرصت طلایی به خصوص برای مسلمانانی که با دلی پاک و قصد خالص به سوی خالق روی می‌آورند، بسیار ارزشمند است. در ادامه این مقاله، به ارکان و اعمال مهم شب آرزوها می‌پردازیم.

مفهوم لیله الرغائب چیست؟

اصطلاح "لیله الرغائب" از دو کلمه "لیله" به معنای شب و "رغائب" که جمع "رغیبه" و به معنای امید و عطای بزرگ است، تشکیل شده است. بر این اساس، لیله الرغائب همچنین به عنوان یک شب پر از بخشش و بزرگی شناخته می‌شود. با توجه به روایت‌های اسلامی، هر دو معنا برای این شب، که همزمان تجلی رحمت الهی و شبی تاثیرگذار در زندگی بشری است، به درستی تفسیر می‌شوند.

اعمال شب لیله الرغائب یا اولین پنجشنبه ماه رجب

یکی از عبادات بسیار پر اهمیت شب لیله الرغائب، خواندن دوازده رکعت نماز خاص است. برای ورود به این شب مبارک، توصیه شده است که روز پنجشنبه اول ماه رجب را روزه بگیرید. سپس پس از نماز مغرب و پیش از عشاء، دوازده رکعت نماز که به شکل زیر انجام می‌شود، خوانده شود:

هر دو رکعت را با یک سلام به پایان برسانید.

در هر رکعت، یک مرتبه سوره حمد، سه مرتبه سوره قدر و دوازده مرتبه سوره توحید بخوانید.

پس از اتمام نماز، ‌هفتاد مرتبه این ذکر خوانده می‌شود:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ الْأُمِّیِّ وَ عَلَی آلِهِ [وَ آلِ مُحَمَّدٍ].

پس از آن، به سجده رفته و هفتاد بار ذکر زیر خوانده می‌شود:

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلائِکَةِ وَ الرُّوحِ

پس از برخاستن از سجده، هفتاد مرتبه این دعا گفته می‌شود:

رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ تَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّکَ أَنْتَ الْعَلِیُّ الْأَعْظَمُ

سپس دوباره به سجده رفته و هفتاد بار ذکر پیشین تکرار می‌شود. در نهایت، می‌توانید حاجات و آرزوهای خود را با قلبی خالص از خداوند طلب کنید.

حدیث فرشته داعی در ماه رجب

در کتاب المراقبات، حدیثی از پیامبر گرامی اسلام (ص) آورده شده که درباره فضیلت این ماه و شب‌های آن توضیح می‌دهد. پیامبر فرمودند: «در آسمان هفتم، فرشته‌ای به نام "داعی" وجود دارد. او در طول شب‌های ماه رجب، از غروب تا طلوع صبح، بشارت به تسبیح‌کنندگان و فرمانبرداران خدا می‌دهد و از جانب خدا پیام می‌رساند که هر کسی در این ماه خدا را بخواند مستجاب می‌شود و هرکس چیزی بخواهد، به او عطا خواهد شد.»

سایر اعمال شب آرزوها

علاوه بر روزه و نماز، اعمال دیگری نیز برای این شب توصیه شده است که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

خواندن دعای فرج امام زمان (عج).

توبه و استغفار و خواندن دعای زیر: رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَیْنِ لَکَ...

تکرار آیه ۶ سوره فاتحه و طلب مستقیم و هدایت از خداوند: «اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقیمَ».

طلب خیر و سعادت در دنیا و آخرت.

دعای عفو و بخشش برای اموات.

فضایل و آثار لیله الرغائب

شب آرزوها، شبی است که فرشتگان به زمین فرود آمده و دعای بندگان را به درگاه خداوند می‌برند. پیامبر اکرم (ص) نیز درباره این شب فرمودند که در سوم شب، فرشتگان همگی به کعبه جمع می‌شوند و خداوند آنها را مورد لطف و محبت خاص خود قرار می‌دهد.

پاداش نماز و روزه در لیله الرغائب

رسول گرامی اسلام (ص) فرمودند که کسی که نماز شب لیله الرغائب را به جا آورد، در شب اول قبرش رحمت و برکت این نماز به زیباترین شکل به سوی او خواهد آمد. این برکت تا روز قیامت همراه او خواهد بود و در نهایت او را در جایی پر از نور و رحمت سکونت خواهد داد.

در روز قیامت، منادی الهی اعلام می‌کند: «کجا هستند کسانی که رجب را گرامی داشتند؟» سپس گروهی با سیمایی نورانی حاضر می‌شوند و خداوند آنان را مورد لطف بیکران خود قرار می‌دهد.

