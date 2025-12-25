قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۴ دی ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۴ دی ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: پنجشنبه ۴ دی
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
143,536,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
141,570,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
191,167,000
|
طلای دست دوم
|
141,471,480
|
آبشده کمتر از کیلو
|
621,180,000
|
مثقال طلا
|
621,110,000
|
انس طلا
|
4,479.35
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,511,400,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,443,100,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
827,000,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
479,300,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
208,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,440,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
710,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
360,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
105,780,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
31,680,000
|
حباب نیم سکه
|
119,100,000
|
حباب ربع سکه
|
126,980,000
|
حباب سکه گرمی
|
33,920,000