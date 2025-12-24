خبرگزاری کار ایران
خوراکی‌هایی برای افزایش ایمنی بدن در زمستان

اگرچه پیک شیوع آنفلوآنزا پشت سر گذاشته شده، اما ویروس‌های سرماخوردگی همچنان در محیط فعال‌اند و تقویت سیستم ایمنی اهمیت بالایی دارد. کارشناسان با استناد به مطالعات علمی تأکید می‌کنند رژیم غذایی مناسب می‌تواند خطر و مدت عفونت‌های تنفسی را کاهش دهد.

مصرف خوراکی‌هایی مانند مرکبات سرشار از ویتامین C، سبزیجات برگ‌دار، ماست و کفیر پروبیوتیک، ماهی‌های چرب حاوی ویتامین D، آجیل و دانه‌ها، سیر، زنجبیل، قارچ، حبوبات و میوه‌های رنگارنگ، با تأمین ویتامین‌ها، مواد معدنی، فیبر و آنتی‌اکسیدان‌ها، به تقویت خط دفاعی بدن در زمستان کمک می‌کند.

 

