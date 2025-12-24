مصرف خوراکی‌هایی مانند مرکبات سرشار از ویتامین C، سبزیجات برگ‌دار، ماست و کفیر پروبیوتیک، ماهی‌های چرب حاوی ویتامین D، آجیل و دانه‌ها، سیر، زنجبیل، قارچ، حبوبات و میوه‌های رنگارنگ، با تأمین ویتامین‌ها، مواد معدنی، فیبر و آنتی‌اکسیدان‌ها، به تقویت خط دفاعی بدن در زمستان کمک می‌کند.

