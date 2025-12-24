قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۳ دی ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۳ دی ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: چهارشنبه ۳ دی
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
144,520,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
142,595,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
192,675,000
|
طلای دست دوم
|
142,519,300
|
آبشده کمتر از کیلو
|
625,850,000
|
مثقال طلا
|
625,690,000
|
انس طلا
|
4,486.17
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,511,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,436,100,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
820,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
480,300,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
208,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,433,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
715,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
365,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
62,900,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
3,750,000
|
حباب نیم سکه
|
97,240,000
|
حباب ربع سکه
|
111,490,000
|
حباب سکه گرمی
|
30,920,000