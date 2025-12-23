خبرگزاری کار ایران
تنها راه درمان کبد چرب مشخص شد؛ معجزه می‌کند!

تنها راه درمان کبد چرب مشخص شد؛ معجزه می‌کند!
یک فوق تخصص گوارش و کبد، با تأکید بر تغییر بنیادین سبک زندگی برای پیشگیری و درمان کبد چرب، نسبت به شیوع بالای این عارضه در ایران هشدار داد.

امید طریقت، در تشریح ابعاد بیماری خاموش کبد چرب، گفت: اگرچه این بیماری در ابتدا بی‌سر و صدا است، اما بی‌توجهی به آن می‌تواند به قیمت از دست رفتن کبد تمام شود.

وی با بیان اینکه زندگی شهرنشینی و کاهش تحرک عامل اصلی این بیماری است، افزود: کبد چرب زمانی رخ می‌دهد که بیش از ۱۰ درصد بافت کبد را چربی فرا بگیرد. نکته فریبنده ماجرا اینجاست که این بیماری در مراحل اولیه کاملاً بی علامت است و فرد زمانی متوجه می‌شود که کار از کار گذشته باشد. البته علائمی مثل خستگی مزمن، درد در سمت راست بالای شکم، تهوع و لکه‌های قهوه‌ای پوستی می‌توانند زنگ خطر باشند.

وی گفت: کبد چرب یک بیماری ساده نیست، اگر این تجمع چربی کنترل نشود، به مرور باعث التهاب شدید بافت کبد، سفت شدن آن (فیبروز) و در نهایت منجر به سیروز کبدی (نارسایی کامل کبد) و حتی سرطان می‌شود که در آن مرحله، راهی جز پیوند کبد باقی نمی‌ماند.

تنها راه درمان کبد چرب مشخص شد؛ معجزه می‌کند!

طریقت، سونوگرافی را اولین قدم تشخیص دانست و توضیح داد: کبد چرب به سه درجه خفیف، متوسط و شدید، تقسیم می‌شود. در درجات ۲ و ۳ که آسیب جدی‌تر است، پزشک علاوه بر سونوگرافی، آزمایش‌های تکمیلی قند، چربی و آنزیم‌های کبدی را درخواست می‌کند و ممکن است برای تشخیص میزان سفتی کبد، از روش‌های پیشرفته‌تری مثل فیبرواسکن استفاده شود.

وی در خصوص درمان دارویی آب پاکی را روی دست بیماران ریخت و گفت: هیچ قرص جادویی وجود ندارد و تنها راه قطعی درمان و پیشگیری تغییر بنیادین سبک زندگی است.

طریقت افزود: تحقیقات جدید اثر مثبت مصرف روزانه قهوه را نشان داده‌اند، اما معجزه اصلی زمانی رخ می‌دهد که فرد حداقل ۳۰ دقیقه ورزش روزانه را در برنامه خود بگنجاند، چربی‌های اشباع و کربوهیدرات را با سبزیجات و فیبر جایگزین کند و از همه مهم‌تر، مصرف الکل و سیگار را به طور کامل قطع کند، چرا که بدون رعایت این اصول، کبد هیچ فرصتی برای بازسازی نخواهد داشت.

 

