الان طلا بخریم یا منتظر بمانیم؟
قیمت طلا و سکه در اولین روز زمستان با جهش شدیدی رو به رو شد.
بازار طلا و سکه ایران در نخستین روز از دیماه ۱۴۰۴ با فضایی متفاوت و کمسابقه آغاز به کار کرد. رشد پرقدرت قیمت اونس جهانی طلا در کنار نوسانات افزایشی نرخ ارز، موجب شد بازار داخلی با موجی از افزایش قیمتها روبهرو شود و سطوح قیمتی جدیدی به ثبت برسد. افزایش تقاضا برای داراییهای امن، تشدید انتظارات تورمی و تأثیر مستقیم تحولات جهانی بر بازار داخلی، طلا و سکه را در مرکز توجه فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران قرار داده است.
وضعیت قیمت طلا دوشنبه ۱ دی ۱۴۰۴
معاملات بازار طلا و سکه در روز دوشنبه با روندی کاملاً صعودی دنبال شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش ۲۷۳ هزار و ۵۰۰ تومانی به ۱۳ میلیون و ۹۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. همزمان در بازارهای جهانی، قیمت اونس طلا با جهش قابل توجه بیش از ۸۰ دلار، برای نخستین بار وارد کانال ۴۴۰۰ دلار شد و در محدوده ۴۴۱۸ دلار تثبیت شد.
در بازار سکه نیز روند افزایشی کاملاً مشهود بود؛ بهطوریکه سکه امامی با رشد ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار تومانی به ۱۴۴ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید. سکه بهار آزادی نیز افزایش ۲ میلیون و ۴۸۰ هزار تومانی را تجربه کرد و در سطح ۱۳۸ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان معامله شد. نیمسکه و ربعسکه نیز به ترتیب به ۷۸ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان و ۴۴ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان رسیدند که نشاندهنده موج صعودی یکپارچه در بازار سکه است.پیشبینی قیمت طلا سهشنبه ۲ دی ۱۴۰۴
بررسی متغیرهای اثرگذار بر بازار طلا حاکی از آن است که در صورت تداوم شرایط فعلی در بازارهای جهانی و نبود اخبار غیرمنتظره سیاسی یا اقتصادی، قیمت طلا در معاملات روز سهشنبه همچنان از تمایلات صعودی برخوردار خواهد بود، هرچند شتاب رشد نسبت به امروز کاهش مییابد. جهش پرقدرت قیمتها در روز دوشنبه باعث شده بخشی از تقاضای کوتاهمدت پیشخور شود و بازار به سمت نوسان و تثبیت در سطوح جدید حرکت کند.
در بازار جهانی، قیمت اونس طلا پس از عبور تاریخی از سطح ۴۴۰۰ دلار، به محدوده مقاومتی ۴۴۵۰ دلار نزدیک شده است؛ محدودهای که احتمال بروز نوسانات رفتوبرگشتی و اصلاحهای محدود در آن وجود دارد. با این حال، تا زمانی که اونس طلا بالای کانال ۴۴۰۰ دلار باقی بماند، چشمانداز کوتاهمدت بازار جهانی همچنان صعودی ارزیابی میشود.
در بازار داخلی نیز اثر همزمان رشد اونس جهانی و نرخ ارز، قیمتها را به سطوح جدیدی منتقل کرده است. سناریوی محتمل برای معاملات فردا، تثبیت قیمت طلا و سکه در محدودههای فعلی همراه با نوسانات محدود است؛ اما در صورت افزایش دوباره نرخ ارز یا تقویت انتظارات تورمی، امکان ثبت رشدهای جدید، هرچند با دامنه کمتر، همچنان وجود دارد.
پیشبینی قیمت طلا در هفته اول دی ماه ۱۴۰۴
در چشمانداز هفته نخست دیماه، تحلیلها متفاوت است. بسیاری از کارشناسان بازار با اشاره به عبور نرخ دلار از مرز ۱۳۰ هزار تومان، از افزایش فشار تقاضا در بازار طلا خبر میدهند و معتقدند این عامل میتواند مسیر صعودی قیمتها را حفظ کند. بر اساس این دیدگاه، در صورت تداوم شرایط فعلی، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار این ظرفیت را دارد که به سمت پلههای بالاتر کانال ۱۴ میلیون تومان حرکت کند.
در مقابل، برخی تحلیلگران بر این باورند که بازار پس از جهشهای سنگین اخیر نیازمند اصلاح فنی و یک دوره استراحت کوتاهمدت است. به گفته این گروه، اگر سیاستگذار پولی بتواند با ابزارهای کنترلی نرخ ارز را در محدوده فعلی تثبیت کند، بازار طلا وارد فاز تثبیت خواهد شد. در این میان، سطح ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بهعنوان یک حمایت مهم برای طلای ۱۸ عیار مطرح است که میتواند نقش کلیدی در تعیین مسیر کوتاهمدت بازار ایفا کند.