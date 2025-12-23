راهنمای گام‌ به‌ گام انتقال اعتبار از خطوط دائمی به سیم‌ کارت‌ های اعتباری

کاربران سیم‌کارت‌های اعتباری و دائمی همراه اول می‌توانند از سرویس انتقال شارژ این اپراتور استفاده کنند و به دیگر سیم‌کارت‌های اعتباری شارژ منتقل کنند. این سرویس یکی از راه‌های جایگزین برای شارژ سیم‌کارت است که در مواقع ضروری بسیار کاربردی خواهد بود.

این سرویس به صورت پیش‌فرض فعال بوده و نیازی به انجام تنظیمات یا فعال‌سازی خاصی ندارد. تمامی مشترکان دائمی و اعتباری می‌توانند از آن استفاده کنند. لازم به ذکر است انتقال شارژ همراه اول نیازی به داشتن رمز ندارد.

جزئیات انتقال شارژ

در هر تراکنش، مبلغ انتقالی باید مضربی از ۱۰ هزار ریال و بین ۱۰ هزار ریال تا ۱۰۰ هزار ریال باشد. همچنین، سقف قابل انتقال برای هر کاربر در طول یک ماه، ۵۰۰ هزار ریال (۵۰ هزار تومان) تعیین شده است. مدت زمان استفاده از مقدار شارژ منتقل شده برای کاربران اعتباری نیز ۹۰ روز می‌باشد و باید طی این بازه مصرف شود.

در خدمات انتقال اعتبار، هزینه شارژ منتقل شده به قبض مشترک دائمی افزوده می‌شود و یا از اعتبار مشترک اعتباری کسر می‌گردد. هزینه استفاده از هر بار انتقال شارژ، ۴۰ تومان به علاوه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

انتقال شارژ از سیم‌کارت دائمی

مشترکان دائمی همراه اول می‌توانند به چهار روش مختلف، شارژ را به سیم‌کارت‌های اعتباری منتقل کنند. ساده‌ترین روش برای این کار شماره‌گیری کد دستوری #14110 است.

روش انجام انتقال

پس از شماره‌گیری این کد، شماره تلفن مقصد را وارد کرده و میزان مبلغ شارژ انتقالی را تعیین کنید. مبلغ انتخابی باید به ریال و مضربی از ۱۰ هزار ریال باشد. پس از انتقال شارژ، پیامک تایید برای هردو طرف ارسال خواهد شد. این پیام شامل اطلاعاتی از قبیل موفقیت‌آمیز بودن انتقال و مقدار شارژ منتقل شده است.

مشترکانی که از اپلیکیشن یا وبسایت «همراه من» استفاده می‌کنند نیز می‌توانند از طریق این ابزارها اقدام به انتقال شارژ کنند. در این روش، نیاز به وارد کردن رمز دوم خواهید داشت. اگر هنوز رمز دوم همراه اول خود را فعال نکرده‌اید، لازم است مراحل مرتبط با فعال‌سازی را طی و تنظیمات مربوطه را انجام دهید.

روش استفاده در وبسایت و اپلیکیشن

برای استفاده از این خدمات در «همراه من»، از منوی «صورتحساب من»، گزینه «انتقال اعتبار» را انتخاب کنید. همچنین از طریق اپلیکیشن، با انتخاب آیکون «خدمات شارژ» و سپس گزینه «انتقال اعتبار» می‌توانید به راحتی عملیات انتقال را انجام دهید.

در ادامه لازم است رمز دوم خود را وارد کنید، سپس شماره مقصد و مبلغ انتقال را مشخص نموده و عملیات انتقال را تایید کنید.

ارسال پیامک برای انتقال شارژ

روش دیگر استفاده از سرویس پیامکی است. برای این کار باید الگوی «مبلغ انتقال (به ریال)شماره مقصد» را دنبال کرده و پیامک را به شماره ۸۹۱۱ ارسال کنید. به عنوان مثال، برای ارسال ۱۰,۰۰۰ ریال به خط ۰۹۱۵۱۱۱۱۱۱۱ کافی است عبارت «۱۰۰۰۰ ۰۹۱۵۱۱۱۱۱۱۱» را در متن پیامک وارد کرده و ارسال کنید.

پس از ارسال، سیستم به صورت خودکار اطلاعات وارد شده را بررسی کرده و پیامک تایید برای مشترک ارسال می‌کند. با ارسال عدد ۱، عملیات تکمیل شده و انتقال شارژ انجام می‌شود. مشترکان مبدا و مقصد نیز هر دو از طریق پیامک از نتیجه عملیات مطلع خواهند شد.

محدودیت‌های انتقال شارژ با سیم‌کارت دائمی

مبلغ انتقال (به علاوه کارمزد) نباید از ۶۰ درصد سقف بدهی مجاز مشترک تجاوز کند. همچنین، وقتی مبلغ بدهی ۶۰ درصد ودیعه را رد کند، مشترک امکان استفاده از این سرویس را تا زمان وصول بدهی از دست خواهد داد.

انتقال شارژ از سیم‌کارت اعتباری

کاربران سیم‌کارت‌های اعتباری نیز می‌توانند از روش شماره‌گیری کد دستوری #14210 ، اقدام به انتقال شارژ کنند.

برای این کار پس از شماره‌گیری کد مذکور، شماره مقصد و مبلغ انتقال را مشخص کرده و ارسال کنید. مشابه روش سیم‌کارت دائمی، پیامک تایید نیز برای هردو طرف ارسال خواهد شد.

سوالات متداول

هزینه انتقال شارژ چقدر است؟

کارمزد هر انتقال ۴۰ تومان به علاوه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

آیا مدت مصرف شارژ محدود است؟

بله، شارژ منتقل شده باید تا ۹۰ روز مصرف شود.

آیا تعداد انتقال شارژ محدودیت دارد؟

خیر، اما سقف شارژ انتقالی در هر ماه، ۵۰ هزار تومان است.