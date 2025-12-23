خبرگزاری کار ایران
تردد با اسکیت و اسکوتر در معابر اصلی پایتخت ممنوع است + فیلم

معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس راهور تهران بزرگ درباره مجاز بودن تردد با اسکیت و اسکوتر در معابر اصلی پایتخت، گفت: خیر این مسئله بر اساس آیین نامه راهنمایی و رانندگی ممنوع است و برای افراد بسیار خطر دارد.

 اخیرا ویدیوهایی از گروهی از جوانان در فضای مجازی منتشر شده است که در آن با اسکیت و اسکوتر در معابر مختلف مثل خیابان های اصلی تردد می کنند آیا تردد با اسکیت و اسکوتر در معابر اصلی پایتخت مجاز است؟

سرهنگ فیروزکشیر در این باره گفت: بر اساس ماده ۱۹۴ آیین نامه راهنمایی و رانندگی، تردد در معابر اصلی با استفاده از اسکیت و اسکوتر ممنوع است.

وی افزود: تفاوتی ندارد این وسایل برقی باشند یا غیر برقی، استفاده از آنها در خیابان های اصلی خطرناک بوده و به همین دلیل در آیین نامه این مسئله ممنوع اعلام شده است.

معاون‌ فرهنگی و اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: تردد با اسکیت و اسکوتر تنها در معابری مجاز است که توسط پلیس از قبل اعلام شده باشد و یا تابلو مشخص داشته باشد. همچنین باید دقت کرد که از این وسایل باید در ورزشگاه‌ها و سالن‌های خاص استفاده کرد.

کشیر گفت که تردد با این وسایل در معابر اصلی بسیار ناایمن و خطرناک است و در صورت برخورد با هرگونه وسایل نقلیه، جان افراد به خطر می افتد به همین دلیل از خانواده ها خواست بر رفتار جوانان خود بیشتر نظارت کنند تا تنها به خاطر تجربه لحظات خاص، خسارات جبران ناپذیری ایجاد نشود.

 

