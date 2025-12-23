قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۲ دی ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۲ دی ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا
بروزرسانی: سه شنبه ۲ دی
عنوان نرخ
قیمت (ریال)
طلای 18 عیار / 750
141,819,000
طلای 18 عیار / 740
139,928,000
طلای ۲۴ عیار
189,231,000
طلای دست دوم
140,032,230
آبشده کمتر از کیلو
614,930,000
مثقال طلا
614,850,000
انس طلا
4,485.15
قیمت سکه
سکه امامی تک فروشی
1,459,600,000
سکه بهار آزادی تک فروشی
1,403,100,000
نیم سکه تک فروشی
800,600,000
ربع سکه تک فروشی
460,600,000
سکه گرمی تک فروشی
204,300,000
تمام سکه (قبل 86)
1,400,000,000
نیم سکه (قبل 86)
700,000,000
ربع سکه (قبل 86)
360,000,000
حباب سکه
حباب سکه امامی
53,410,000
حباب سکه بهار آزادی
3,590,000
حباب نیم سکه
91,130,000
حباب ربع سکه
97,190,000
حباب سکه گرمی
31,310,000