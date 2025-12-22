خبرگزاری کار ایران
لیست قیمت خرید آپارتمان در غرب تهران+ جدول

بازار مسکن در جنت‌آباد این روزها بیش از آنکه درگیر رکود یا رونق باشد، گرفتار «قیمت‌گذاری محتاطانه» است؛، فروشندگانی که حاضر به عقب‌نشینی نیستند و خریدارانی که با محاسبه دقیق و نگاه سرمایه‌ای وارد مذاکره می‌شوند.

بر اساس جدیدترین اطلاعات به دست آمده از بازار مسکن تهران قیمت خرید مسکن در جنت‌آباد به شرح زیر است:

در جنت‌آباد شمالی، واحدهای نوساز و کم‌سن همچنان در کانون توجه قرار دارند. یک واحد ۱۳۵ متری سه خوابه با سال ساخت ۱۴۰۱، در این منطقه با قیمت ۱۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

در جنت‌آباد جنوبی اما همچنان میدان بازی خریداران محتاط‌تر است. اگرچه قیمت هر متر مربع در این بخش نیز به کانال ۱۴۷ تا ۱۵۳ میلیون تومان رسیده، اما متراژهای کوچک‌تر و قیمت کل پایین‌تر، امکان ورود طیف وسیع‌تری از متقاضیان را فراهم کرده است. به طوری که واحدی به متراژ ۸۳ متر دو خوابه با سال ساخت ۱۳۹۷، در «جنت‌آباد جنوبی» با قیمت ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در دسترس خریداران قرار دارد.

اما در جنت‌آباد مرکزی، تصویر متفاوت‌تری دیده می‌شود. قیمت هر متر مربع در برخی فایل‌ها به نزدیکی ۱۷۰ میلیون تومان رسیده، رقمی که این محدوده را به یکی از گران‌ترین بخش‌های غرب پایتخت تبدیل کرده است. در «جنت‌آباد مرکزی» واحدی ۱۲۷ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۴۰۰، با قیمت ۱۹ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

منبع اقتصادآنلاین
انتهای پیام/
