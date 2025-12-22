۵ اشتباه خطرناک در باشگاه علیه قلب
فعالیت بدنی در زمره بهترین کارها برای ارتقای سلامت قلب و عروق در نظر گرفته شده. ورزش به دلیل فوایدش برای کاهش خطر حملات قلبی و سکته مغزی شناخته شده است. اما اگر برخی از اشتباهاتی که در باشگاه انجام میدهید برای قلب شما تهدیدکننده باشد، چه کار خواهید کرد؟
این مساله را نباید از ذهن دور داشت که حرکات اشتباه ورزشی و بلند کردن وزنه بیش از حد تحمل و توان بدن و فعالیت بدنی شدید لزوما نمیتواند در بهبود وضعیت قلب و عروق موثر باشد. حتی میتواند نتیجه عکس داشته و برای قلب بسیار خطرناک باشد. در این مطلب به ۵ اشتباهی که میتواند سلامت قلب را به خطر بیندازد اشاره شده است.
فشار بیش از حد
فشار آوردن فراتر از حد مجاز به بدن به جای افزایش تدریجی وزنهها، میتواند قلب را در معرض خطر قرار دهد. مطالعات نشان میدهند که فشار شدید میتواند به طور موقت خطر حوادث حاد قلبی و عروقی را افزایش دهد. قبل از شروع تمرینات شدید، به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه با فعالیت سبک، بدن خود را گرم کنید.
تمرین بیش از حد و استراحت ناکافی
ندادن زمان به بدن برای استراحت و ریکاوری میتواند به یک علامت خطر بزرگ تبدیل شود. تمرینات سنگین بدون استراحت کافی، ضربان قلب و واکنشهای فشار خون را تغییر میدهند. این عوامل تا حدودی نشان میدهند که سیستم قلبی وعروقی تحت فشار است. برای اینکه به قلبتان آسیب وارد نشود، حداقل یک یا دو روز از تمرینات شدید فاصله بگیرید.
کم آبی بدن و عدم تعادل الکترولیتها
در طول ساعات فعالیت در باشگاه، بدن تمایل به از دست دادن آب و الکترولیتها دارد. همه ما میدانیم که الکترولیتها نقش مهمی در حفظ عملکرد قلبی و عروقی دارند و مطالعات نشان میدهد که هرگونه اختلال در آنها میتواند به قلب فشار وارد کند. قبل، بعد و در حین تمرین، به آبرسانی بدن خود ادامه دهید. همچنین، اگر جلسات طولانی مدت دارید، نوشیدنیهای غنی از الکترولیت به مقدار محدود را در نظر بگیرید.
تکنیک نادرست در زمان تمرین
انجام تمرینات با تکنیک نادرست میتواند فشار غیرضروری بر قلب وارد کند. مطالعات نشان میدهد که حتی تکنیک نادرست تنفس نیز در هنگام وزنهبرداری سنگین بر فشار خون شریانی تأثیر میگذارد. مشاوره با متخصصان به انجام تکنیکها یا الگوهای تنفسی مناسب کمک میکند.
نادیده گرفتن علائم هشدار دهنده در طول تمرینات
یکی از مهمترین اشتباهات، نادیده گرفتن علائم هشدار دهنده است. این موضوع نه تنها برای کسانی که به باشگاه میروند، بلکه برای همه به طور کلی صدق میکند. اما این مساله در صورت عدم مراجعه به موقع ورزشکار به پزشک برای بررسی علائم هشدار دهنده خطرناک است زیرا فعالیت بدنی میتواند باعث بروز حوادث حاد قلبی در افراد مستعد شود. علائم هشدار دهنده میتواند شامل این موارد باشد: درد یا ناراحتی قفسه سینه، تنگی نفس بیش از حد، سرگیجه یا سبکی سر، ضربان قلب نامنظم یا خستگی شدید.