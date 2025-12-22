۵ اشتباه خطرناک در باشگاه علیه قلب

فشار بیش از حد

فشار آوردن فراتر از حد مجاز به بدن به جای افزایش تدریجی وزنه‌ها، می‌تواند قلب را در معرض خطر قرار دهد. مطالعات نشان می‌دهند که فشار شدید می‌تواند به طور موقت خطر حوادث حاد قلبی و عروقی را افزایش دهد. قبل از شروع تمرینات شدید، به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه با فعالیت سبک، بدن خود را گرم کنید.

تمرین بیش از حد و استراحت ناکافی

ندادن زمان به بدن برای استراحت و ریکاوری می‌تواند به یک علامت خطر بزرگ تبدیل شود. تمرینات سنگین بدون استراحت کافی، ضربان قلب و واکنش‌های فشار خون را تغییر می‌دهند. این عوامل تا حدودی نشان می‌دهند که سیستم قلبی وعروقی تحت فشار است. برای اینکه به قلب‌تان آسیب وارد نشود، حداقل یک یا دو روز از تمرینات شدید فاصله بگیرید.