رقم خط فقر در ایران عجیب شد!

رقم خط فقر در ایران عجیب شد!
کارشناس بازار کار گفت: نوسانات قیمت ها و گرانی ها باعث شده است که وضعیت معیشتی کارگران و کارمندان بسیار سخت شود .دولت متأسفانه نتوانسته است جلوی گرانی ها را بگیرد و تورم را کنترل کند.

 حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در همشهری نوشت:

نوسانات قیمت ها و گرانی ها باعث شده است که وضعیت معیشتی کارگران و کارمندان بسیار سخت شود .دولت متأسفانه نتوانسته است جلوی گرانی ها را بگیرد و تورم را کنترل کند. ارزیابی ما بر اساس شرایط تورمی که در کشور وجود دارد این است که خط فقر بر اساس شرایطی که در کشور وجود دارد، بیش از ۵۵میلیون تومان است. متوسط پرداخت حقوق و دستمزد در ایران هم برای کارگران و هم برای کارمندان و بازنشستگان حدود ۱۷ میلیون تومان است.

 

