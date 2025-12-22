از زمان شروع فصل سرما تعداد بسیاری از مردم به سرماخوردگی و آنفلوآنزا مبتلا شده‌اند و حتی برخی از افراد جان خود را از دست داده‌اند.

متخصصان بهداشت و سلامت، شایع‌ترین علت مرگِ ناشی از آنفلوآنزا را ذات‌الریه می‌دانند. این بیماری نوعی عفونت قفسه سینه است و کیسه‌های هوایی کوچک در ریه‌ها را درگیر کرده و بیماران را دچار مشکل تنفسی می‌کند. در موارد شدیدتر، بیمار ممکن است خون بالا آورده یا برای تنفس نیازمند دستگاه تنفسی شود.

بنابه گفته پروفسور پائول هال از مدرسه پزشکی نورویچ، چند نوع ذات‌الریه وجود دارد که یکی از آنها ذات‌الریه پنومونی است که در اثر عفونت باکتریایی ناشی از ابتلا به آنفلوآنزا ایجاد می‌شود و دقیقا به همین دلیل است که آنفلوآنزا و ذات‌الریه با هم رخ می‌دهند.

این استاد دانشگاه می‌گوید، البته تعداد کمی از مردم براثر آنفلوآنزا جان خود را از دست می‌دهند و بیشتر افراد پس از طی دوره‌ای کوتاه درمان می‌شوند.

او ادامه می‌دهد، «ویروس آنفلوآنزا پوشش دستگاه تنفسی فوقانی را هدف قرار داده و به موهای ریز در مسیرهای هوایی به نام مژک صدمه می‌زند. این مژک‌ها مسئول دفع باکتری‌ها و دیگر ذرات مضر از کیسه‌های هوایی ریه هستند و در نبود آنها، کیسه‌های هوایی دچار عفونت و پر از مایع، خون و چرک می‌شوند. درنتیجه اکسیژن نمی‌تواند وارد جریان خون شود و بیمار دچار مشکلات تنفسی می‌شود.

متاسفانه ویروس‌های آنفلوآنزای امروزی جهش‌یافته‌ و ذات‌الریه را بسیار خطرناک‌تر از گذشته کرده‌اند.

دکتر سیمون کلارک، دانشیار دانشگاه ریدینگ و متخصص در میکروبیولوژی سلولی می‌گوید، «هرچه سن فرد مبتلا به آنفلوآنزا بیشتر باشد، احتمال ابتلا او به ذات‌الریه هم بیشتر می‌شود. سیستم ایمنی افراد مسن‌تر معمولا ضعیف‌تر از جوانان است و درعین‌حال توان تنفسی بالایی ندارند. به همین دلیل سریع‌تر از جوان‌ترها بیمار شده و گرفتار ذات‌الریه مهلک می‌شوند. درضمن بی‌تحرکی که در سالمندان شایع است، خطر ابتلا به آنفلوآنزا و ذات‌الریه را افزایش می‌دهد. همچنین استفاده طولانی‌مدت از دستگاه تنفسی یا لوله‌گذاری برای تنفس پس از عمل‌ جراحی، فرد را مستعد ذات‌الریه می‌کند.

دکتر کلارک می‌گوید، «ذات‌الریه ممکن است باعث شود عفونت وارد خون شده و فرد مبتلا را به کام مرگ بفرستد.»

دکتر کلارک می‌گوید، «افرادی که از بیماری ذات‌الریه بهبود یافته‌اند، احتمال ابتلای مجددشان به این بیماری کم است. تغییر سبک زندگی مانند ترک سیگار، رهایی از اضافه‌وزن و فعالیت‌های بدنی شانس ابتلای مجدد در آنها را کاهش می‌دهد.»

منبع خبر آنلاین

انتهای پیام/