چطور امگا۳ را از طریق غذا دریافت کنیم؟
متخصصان تغذیه و سلامت میگویند بهترین راه دریافت امگا۳ مصرف ماهیهای چرب است. برخی پزشکان نیز مصرف مکمل امگا۳ را توصیه میکنند.
طبق گفته متخصصان، بهترین راه دریافت امگا۳ این است که دستکم هفتهای دو بار ماهیهای چرب بخورید.
متخصصان تغذیه توضیح میدهند مواد غذایی مانند تخم کتان، دانه چیا و گردو حاوی نوعی امگا۳ هستند که بدن باید آنها را به ئیپیاِی و دیاچاِی تبدیل کند.
این تبدیل در بدن چندان کارآمد نیست، بنابراین نباید برای تامین نیاز کلی امگا۳ فقط به آن تکیه کرد.
یک کنسرو کامل ماهی تن هم مقدار خوبی امگا۳ دارد. بنابر نظر متخصصان، در حالت مطلوب، بهتر است در طول هفته ماهی مصرف شود.
طبیعتا مکملها هم گزینه دیگری هستند. قبل از مصرف هر مکمل جدید، بهتر است با پزشک یا مشاور خدمات درمانی مشورت کنید و امگا۳ هم از این قاعده مستثنا نیست.
به گزارش ایندیپندنت، امگا۳ میتواند با برخی داروها مانند رقیقکنندههای خون تداخل داشته باشد. پزشک ممکن است برای بررسی وضعیت، آزمایش خون را هم ضروری بداند.
در مجموع، اگر نگران میزان دریافت امگا۳ هستید، بهتر است ماهی را بهطور منظم وارد رژیم غذاییتان کنید یا با پزشکتان مشورت کنید.