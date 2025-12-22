خانه



سایر رسانه‌ها ۰۱ / ۱۰ / ۱۴۰۴ - ۰۸:۰۶:۴۸

قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۱ دی ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز دوشنبه ۱ دی را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.