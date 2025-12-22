خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۱ دی ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۱ دی ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز دوشنبه ۱ دی را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:دوشنبه ۱ دی

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,112,431

دلار (بازار آزاد)

1,311,500

یورو (صرافی بانک ملی)

1,302,967

یورو (بازار آزاد)

1,537,100

درهم امارات

357,380

پوند انگلیس

1,755,400

لیر ترکیه

30,700

فرانک سوئیس

1,650,100

یوان چین

186,400

ین ژاپن

832,290

وون کره جنوبی

885

دلار کانادا

951,100

دلار استرالیا

867,500

دلار نیوزیلند

756,400

دلار سنگاپور

1,015,500

روپیه هند

14,660

روپیه پاکستان

4,687

دینار عراق

1,003

پوند سوریه

118

افغانی

20,010

کرون دانمارک

205,700

کرون سوئد

141,700

کرون نروژ

129,600

ریال عربستان

350,330

ریال قطر

360,600

ریال عمان

3,409,200

دینار کویت

4,273,600

دینار بحرین

3,481,600

رینگیت مالزی

322,100

بات تایلند

41,740

دلار هنگ کنگ

168,700

روبل روسیه

16,590

منات آذربایجان

772,400

درام ارمنستان

3,440

لاری گرجستان

487,000

سوم قرقیزستان

15,010

سامانی تاجیکستان

142,100

منات ترکمنستان

375,300
