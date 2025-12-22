قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۱ دی ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه ۱ دی را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها:دوشنبه ۱ دی
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
1,112,431
|
دلار (بازار آزاد)
|
1,311,500
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
1,302,967
|
یورو (بازار آزاد)
|
1,537,100
|
درهم امارات
|
357,380
|
پوند انگلیس
|
1,755,400
|
لیر ترکیه
|
30,700
|
فرانک سوئیس
|
1,650,100
|
یوان چین
|
186,400
|
ین ژاپن
|
832,290
|
وون کره جنوبی
|
885
|
دلار کانادا
|
951,100
|
دلار استرالیا
|
867,500
|
دلار نیوزیلند
|
756,400
|
دلار سنگاپور
|
1,015,500
|
روپیه هند
|
14,660
|
روپیه پاکستان
|
4,687
|
دینار عراق
|
1,003
|
پوند سوریه
|
118
|
افغانی
|
20,010
|
کرون دانمارک
|
205,700
|
کرون سوئد
|
141,700
|
کرون نروژ
|
129,600
|
ریال عربستان
|
350,330
|
ریال قطر
|
360,600
|
ریال عمان
|
3,409,200
|
دینار کویت
|
4,273,600
|
دینار بحرین
|
3,481,600
|
رینگیت مالزی
|
322,100
|
بات تایلند
|
41,740
|
دلار هنگ کنگ
|
168,700
|
روبل روسیه
|
16,590
|
منات آذربایجان
|
772,400
|
درام ارمنستان
|
3,440
|
لاری گرجستان
|
487,000
|
سوم قرقیزستان
|
15,010
|
سامانی تاجیکستان
|
142,100
|
منات ترکمنستان
|
375,300