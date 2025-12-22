قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱ دی ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۱ دی ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: دوشنبه ۱ دی
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
139,314,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
137,468,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
185,771,000
|
طلای دست دوم
|
137,485,980
|
آبشده کمتر از کیلو
|
603,670,000
|
مثقال طلا
|
603,620,000
|
انس طلا
|
4,414.34
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,441,400,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,386,100,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
787,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
447,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
201,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,383,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
690,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
350,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
79,130,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
19,230,000
|
حباب نیم سکه
|
107,890,000
|
حباب ربع سکه
|
102,620,000
|
حباب سکه گرمی
|
34,170,000