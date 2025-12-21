پرادوی ۵۲ هزار دلاری در ایران ۳۰۰ هزار دلار است

بررسی قیمت تویوتا پرادو ۲۰۲۴ نشان می‌دهد این خودروی ژاپنی که در بازار جهانی با قیمتی حدود ۵۲ هزار دلار عرضه می‌شود، پس از ورود به ایران حدود ۳۰۰ هزار دلار به فروش می‌رسد.

این مدل که به‌طور رسمی از سوی شرکت تویوتا در ژاپن تولید شده و در بازارهای جهانی با استاندارد کارخانه فروخته می‌شود، در آگهی‌های ایران با رقم‌هایی تا ۳۶ میلیارد تومان عرضه شده است، رقمی که نزدیک به ۵٫۷ برابر قیمت جهانی آن است و از اختلافی حدود ۲۵۰ هزار دلار حکایت دارد.

کارشناسان بازار خودرو معتقدند این فاصله قیمتی سنگین، حاصل ترکیبی از محدودیت واردات، نبود رقابت، سازوکارهای غیرشفاف قیمت‌گذاری و سود بالای واردکنندگان است؛ شرایطی که باعث شده خودروهای وارداتی از کالای مصرفی به ابزار سوداگرانه تبدیل شوند و مصرف‌کننده نهایی، هزینه چندبرابری یک خودروی معمول جهانی را پرداخت کند.

