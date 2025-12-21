ترشک انار خانگی، نوستالژیک شب یلدا

طرز تهیه ترشک میوه بخصوص ترشک انار، جزو تنقلات پاییزی و زمستانی است که یکی از شب چره های شب یلدا هم محسوب می شود.

ترشک انار یکی از تنقلات سالم و مفید برای بدن است که می توانید به راحتی آن را در منزل به ویژه برای شب یلدا آماده کنید. ترشک انار بدون رب انار و هم با رب انار تهیه می شود که بسته به ذائقه خود می توانید این خوشمزه ملس را آماده کنید. اگر مقدار زیادی انار ترش خریدید و نمی دانستید که چه کاری کنید شروع کنید و با این طرز تهیه آسان ترشک انار درست کنید که خواص زیادی برای بدن دارد و همچنین زینت بخش سفره شب یلدا است. مواد لازم مواد لازم انار ترش و ملس و قرمز: ۱ کیلوگرم نبات: ۱ تکه گلپر: ۱ قاشق چایخوری رب انار: ۱ قاشق غذاخوری طرز تهیه مرحله اول برای تهیه ترشک انار ، انار های خود را در ظرفی دانه کنید. مرحله دوم انارا های دانه شده مخصوص ترشک انار را با گوشکوب دستی یا برقی کمی له کنید در حدی که آب دانه های انار در بیاید. مرحله سوم در این مرحله نبات را به انار ها اضافه کنید تا سردی انار را بگیرد و اجازه دهید در حرارت بسیار پایین نبات درون انار حل شود و آب انار جوشیده و غلیظ شود.

مرحله چهارم

وقتی غلظت ترشک به میزان دلخواهتان رسید رب انار و گلپر را به مواد اضافه کنید. این دو گزینه برای بهتر شدن طعم و رنگ استفاده می شود در صورت نداشتن این دو گزینه می توانید از آن ها منصرف شوید و ترشک انار بدون رب انار تهیه کنید.

زمانی که ترشک از حرارت افتاد آماده میل کردن است نوش جان.

طبع ترشک انار

انار دارای طبع سرد و خشک است و برای همین بدلیل اینکه ترشک انار طبع سردی نداشته باشد به آن نبات اضافه می کنند که شما هم با همین روش میتوانید سردی انار با بگیرید. خواص انار از قدیم مورد توجه بوده است و این میوه جادویی علاوه بر خواص خوراکی دارای خواص دارویی است. ویتامین ها و مواد مغذی موجود در انار برای بدن بسیار مفید هستند.

نکات طلایی

زمان آماده سازی مواد اولیه و مایحتاج آن حدودا ۲۰دقیقه و زمان پخت و انتظار آن در حدود ۳۰ دقیقه است.

توجه کنید مقدار مواد اولیه و دستور تهیه برای ۴ نفر مناسب است.

منبع نمناک

