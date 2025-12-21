خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تقویم دی ۱۴۰۴ + مناسبت ها و تعطیلی ها

تقویم دی ۱۴۰۴ + مناسبت ها و تعطیلی ها
کد خبر : 1730621
لینک کوتاه کپی شد.

تقویم دی ۱۴۰۴ + مناسبت ها و تعطیلی ها

۱ دی روز آرایشگر - ولادت امام محمد باقر(ع)

۳ دی روز ثبت احوال - شهادت امام علی النقی الهادی(ع) - شب کریسمس [Dec 24th]

۴ دی بزرگداشت رودکی - کریسمس (میلاد حضرت عیسی مسیح) [Dec 25th]

۵ دی روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی - درگذشت زرتشت پیامبر

۶ دی روز دفاتر اسناد رسمی

۷ دی سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی

۸ دی روز صنعت پتروشیمی - روز صنعت سیمان

۱۰ دی ولادت امام محمد تقی(ع) - شب سال نو میلادی [Dec 31st]

۱۱ دی سال نو میلادی [Jan 1st] - روز جهانی خانواده [Jan 1st]

۱۲ دی روز علوم انسانی اسلامی - روز جهانی درونگراها [Jan 2nd]

۱۳ دی ولادت امام علی(ع) - روز پدر - شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی - اعتکاف

۱۴ دی اعتکاف - روز جهانی خط بریل [Jan 4th]

۱۵ دی وفات حضرت زینب(س) - اعتکاف

۱۶ دی روز شهدای دانشجو - روز جهانی کودکان بی‌سرپرست جنگ [Jan 6th]

۱۷ دی بزرگداشت خواجوی کرمانی - روز کرمان

۱۸ دی شلیک به پرواز ۷۵۲ اوکراین در سال ۱۳۹۸ خورشیدی

۱۹ دی قیام خونین مردم قم

۲۰ دی شهادت میرزا تقی خان امیرکبیر - روز ملی قناد،صنعت شیرینی و شکلات

۲۲ دی سالروز تشکیل شورای انقلاب

۲۴ دی روز جهانی بادبادک [Jan 14th] - روز جهانی منطق [Jan 14th]

۲۵ دی روز تاریخ نگاری - شهادت امام موسی کاظم(ع)

۲۶ دی فرار شاه از ایران به مصر

۲۷ دی مبعث حضرت رسول اکرم(ص) - روز جهانی راهنمایی [Jan 17th]

۲۹ دی روز غزه - روز معاینه فنی خودرو - روز هوای پاک

۳۰ دی روز جهانی پذیرش [Jan 20th]

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن