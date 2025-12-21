تقویم دی ۱۴۰۴ + مناسبت ها و تعطیلی ها
۱ دی روز آرایشگر - ولادت امام محمد باقر(ع)
۳ دی روز ثبت احوال - شهادت امام علی النقی الهادی(ع) - شب کریسمس [Dec 24th]
۴ دی بزرگداشت رودکی - کریسمس (میلاد حضرت عیسی مسیح) [Dec 25th]
۵ دی روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی - درگذشت زرتشت پیامبر
۶ دی روز دفاتر اسناد رسمی
۷ دی سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی
۸ دی روز صنعت پتروشیمی - روز صنعت سیمان
۱۰ دی ولادت امام محمد تقی(ع) - شب سال نو میلادی [Dec 31st]
۱۱ دی سال نو میلادی [Jan 1st] - روز جهانی خانواده [Jan 1st]
۱۲ دی روز علوم انسانی اسلامی - روز جهانی درونگراها [Jan 2nd]
۱۳ دی ولادت امام علی(ع) - روز پدر - شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی - اعتکاف
۱۴ دی اعتکاف - روز جهانی خط بریل [Jan 4th]
۱۵ دی وفات حضرت زینب(س) - اعتکاف
۱۶ دی روز شهدای دانشجو - روز جهانی کودکان بیسرپرست جنگ [Jan 6th]
۱۷ دی بزرگداشت خواجوی کرمانی - روز کرمان
۱۸ دی شلیک به پرواز ۷۵۲ اوکراین در سال ۱۳۹۸ خورشیدی
۱۹ دی قیام خونین مردم قم
۲۰ دی شهادت میرزا تقی خان امیرکبیر - روز ملی قناد،صنعت شیرینی و شکلات
۲۲ دی سالروز تشکیل شورای انقلاب
۲۴ دی روز جهانی بادبادک [Jan 14th] - روز جهانی منطق [Jan 14th]
۲۵ دی روز تاریخ نگاری - شهادت امام موسی کاظم(ع)
۲۶ دی فرار شاه از ایران به مصر
۲۷ دی مبعث حضرت رسول اکرم(ص) - روز جهانی راهنمایی [Jan 17th]
۲۹ دی روز غزه - روز معاینه فنی خودرو - روز هوای پاک
۳۰ دی روز جهانی پذیرش [Jan 20th]