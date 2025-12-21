خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز یکشنبه ۳۰ آذر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:یکشنبه ۳۰ آذر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,075,053

دلار (بازار آزاد)

1,319,200

یورو (صرافی بانک ملی)

1,265,265

یورو (بازار آزاد)

1,548,400

درهم امارات

360,010

پوند انگلیس

1,768,300

لیر ترکیه

30,900

فرانک سوئیس

1,662,200

یوان چین

187,800

ین ژاپن

838,410

وون کره جنوبی

895

دلار کانادا

958,100

دلار استرالیا

873,800

دلار نیوزیلند

761,900

دلار سنگاپور

1,022,900

روپیه هند

14,760

روپیه پاکستان

4,722

دینار عراق

1,010

پوند سوریه

119

افغانی

20,160

کرون دانمارک

207,200

کرون سوئد

142,800

کرون نروژ

130,600

ریال عربستان

352,910

ریال قطر

363,300

ریال عمان

3,434,300

دینار کویت

4,305,100

دینار بحرین

3,507,200

رینگیت مالزی

324,500

بات تایلند

42,050

دلار هنگ کنگ

169,900

روبل روسیه

16,710

منات آذربایجان

778,100

درام ارمنستان

3,470

لاری گرجستان

490,600

سوم قرقیزستان

15,120

سامانی تاجیکستان

143,200

منات ترکمنستان

378,200
