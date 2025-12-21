قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
|
بروزرسانی:یکشنبه ۳۰ آذر
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|
15,800,000
|
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|
29,750,000
|
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|
43,700,000
|
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|
57,700,000
|
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|
71,650,000
|
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|
85,600,000
|
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|
99,600,000
|
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|
113,550,000
|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|
127,500,000
|
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|
142,200,000
|
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|
156,150,000
|
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|
170,100,000
|
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|
184,100,000
|
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|
198,100,000
|
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|
212,000,000