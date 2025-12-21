قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: یکشنبه ۳۰ آذر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
135,221,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
133,418,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
180,320,000
|
طلای دست دوم
|
133,424,690
|
آبشده کمتر از کیلو
|
585,950,000
|
مثقال طلا
|
585,780,000
|
انس طلا
|
4,338.55
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,401,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,356,200,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
775,500,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
435,500,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
199,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,353,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
670,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
340,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
72,530,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
20,780,000
|
حباب نیم سکه
|
100,460,000
|
حباب ربع سکه
|
97,960,000
|
حباب سکه گرمی
|
32,960,000