بارش شدید باران فرودگاههای امارات را فلج کرد + فیلم
بارش شدید و کمسابقه باران روز گذشته بخشهای گستردهای از امارات متحده عربی را درنوردید و موجب لغو دهها پرواز در فرودگاههای این کشور و آبگرفتگی معابر در تعدادی از شهرهای بزرگ شد.
پلیس دبی روز پنجشنبه و همزمان با نزدیک شدن این سامانه بارشی، از ساکنان خواسته بود که تا حد امکان در منازل خود بمانند و تنها در موارد «کاملاً ضروری» از خانه خارج شوند. نیروهای امدادی و خدمات شهری نیز در حالت آمادهباش کامل قرار گرفتند تا با پیامدهای احتمالی بارندگی مقابله کنند.