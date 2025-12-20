پلیس دبی روز پنجشنبه و هم‌زمان با نزدیک شدن این سامانه بارشی، از ساکنان خواسته بود که تا حد امکان در منازل خود بمانند و تنها در موارد «کاملاً ضروری» از خانه خارج شوند. نیروهای امدادی و خدمات شهری نیز در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفتند تا با پیامدهای احتمالی بارندگی مقابله کنند.

منبع باشگاه خبرنگاران

انتهای پیام/