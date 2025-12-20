انتصاب یک ایرانی-آمریکایی بهعنوان دستیار وزیر خارجه ایالات متحده
یک شهروند ایرانی-آمریکایی مسلط به زبان فارسی بهعنوان دستیار وزیر امور خارجه ایالات متحده در امور کنسولی منصوب شد.
«مورا نامدار» یک مقام آمریکاییِ ایرانیالاصل پس از تائید نامزدیاش توسط کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، برای دومین بار بهعنوان دستیار وزیر امورخارجه در امور کنسولی منصوب شد.
طبق سوابق رسمی، نامدار تا اوایل دسامبر به عنوان مقام ارشد دفتر امور شرق نزدیک در وزارت امور خارجه ایالات متحده خدمت میکرد.
او پیش از این در دوره اول ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» به عنوان دستیار موقت وزیر در امور کنسولی خدمت میکرد.
نامدار همچنین به عنوان معاون حقوقی، انطباق و ریسک در آژانس رسانههای جهانی ایالات متحده و مشاور ارشد وزارت امور خارجه خدمت کرده و طیف گستردهای از مسائل جهانی، از جمله سیاست ایالات متحده در قبال ایران را مدیریت کرده است.
او با توجه به سوابق حرفهای خود، متخصص امنیت ملی ایالات متحده و مسائل حقوق بشر بینالمللی است و تجربه کار در چندین آژانس دولتی و مجموعههای سیاسی را دارد.