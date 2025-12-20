پیشنهاد افزایش سرمایه ۱۹۰ درصدی آواک

هیئت‌مدیره شرکت صنایع ارتباطی آوا (آواک) پیشنهاد افزایش سرمایه این شرکت از محل سود انباشته را به مجمع عمومی فوق‌العاده ارائه کرد؛ افزایشی که در صورت تصویب، سرمایه آواک را از ۱ هزار میلیارد ریال به ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال خواهد رساند.

بر اساس اطلاعیه منتشرشده، هیات‌مدیره شرکت صنایع ارتباطی آوا با استناد به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارش توجیهی افزایش سرمایه را تصویب و ارائه کرده است.

مطابق این پیشنهاد، سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش خواهد یافت که این افزایش سرمایه به‌طور کامل از محل سود انباشته و با هدف اصلاح ساختار سازمانی شرکت انجام می‌شود.

گزارش توجیهی هیئت‌مدیره در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۴ به تصویب رسیده و جهت بررسی و اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی شرکت ارسال شده است. طبق اعلام شرکت، اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به این گزارش، متعاقباً از طریق سامانه کدال اطلاع‌رسانی خواهد شد.

لازم به ذکر است اجرای این افزایش سرمایه منوط به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب در مجمع عمومی فوق‌العاده سهامداران خواهد بود.

