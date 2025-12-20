خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز شنبه ۲۹ آذر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:شنبه ۲۹ آذر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,075,053

دلار (بازار آزاد)

1,313,700

یورو (صرافی بانک ملی)

1,265,265

یورو (بازار آزاد)

1,544,500

درهم امارات

358,530

پوند انگلیس

1,764,700

لیر ترکیه

30,800

فرانک سوئیس

1,658,300

یوان چین

187,000

ین ژاپن

845,230

وون کره جنوبی

889

دلار کانادا

954,900

دلار استرالیا

870,000

دلار نیوزیلند

760,000

دلار سنگاپور

1,019,100

روپیه هند

14,560

روپیه پاکستان

4,718

دینار عراق

1,024

پوند سوریه

119

افغانی

19,920

کرون دانمارک

206,700

کرون سوئد

141,900

کرون نروژ

129,400

ریال عربستان

351,360

ریال قطر

373,900

ریال عمان

3,419,100

دینار کویت

4,287,400

دینار بحرین

3,491,600

رینگیت مالزی

322,400

بات تایلند

41,860

دلار هنگ کنگ

169,200

روبل روسیه

16,650

منات آذربایجان

774,600

درام ارمنستان

3,700

لاری گرجستان

488,800

سوم قرقیزستان

15,050

سامانی تاجیکستان

142,100

منات ترکمنستان

377,900
