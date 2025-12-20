قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا
بروزرسانی: شنبه ۲۹ آذر
عنوان نرخ
قیمت (ریال)
طلای 18 عیار / 750
138,517,000
طلای 18 عیار / 740
136,386,000
طلای ۲۴ عیار
184,703,000
طلای دست دوم
136,681,540
آبشده کمتر از کیلو
599,930,000
مثقال طلا
599,850,000
انس طلا
4,338.55
قیمت سکه
سکه امامی تک فروشی
1,43,600,000
سکه بهار آزادی تک فروشی
1,376,200,000
نیم سکه تک فروشی
780,000,000
ربع سکه تک فروشی
440,700,000
سکه گرمی تک فروشی
199,300,000
تمام سکه (قبل 86)
1,373,000,000
نیم سکه (قبل 86)
685,000,000
ربع سکه (قبل 86)
350,000,000
حباب سکه
حباب سکه امامی
100,760,000
حباب سکه بهار آزادی
33,860,000
حباب نیم سکه
108,580,000
حباب ربع سکه
108,510,000
حباب سکه گرمی
34,370,000