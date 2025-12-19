قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۲۸ آذر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۲۸ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: جمعه ۲۸ آذر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
137,437,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
135,605,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
183,248,000
|
طلای دست دوم
|
135,604,540
|
آبشده کمتر از کیلو
|
595,450,000
|
مثقال طلا
|
595,380,000
|
انس طلا
|
4,332.51
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,441,400,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,373,900,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
778,500,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
443,800,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
199,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,370,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
680,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
345,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
100,760,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
33,860,000
|
حباب نیم سکه
|
108,580,000
|
حباب ربع سکه
|
108,510,000
|
حباب سکه گرمی
|
34,370,000