۱۰ میلیون نفر دیگر در انتظار قطع یارانه

از ابتدای سال تاکنون یارانه نزدیک به ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر حذف شده و در مجموع، تعداد افرادی که هم‌اکنون از دولت یارانه دریافت نمی‌کنند به حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون نفر رسیده است.

حذف دهک‌های بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران طی سنوات گذشته بارها تکرار شده است. این موضوع در چندین نوبت در قوانین بالا دستی و قوانین بودجه‌ای نیز تکرار شد.

این مسئله بار دیگر در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نیز مورد تأکید قرار گرفت و این بار اصرار و تأکید بسیار بیشتری بر اجرای آن به‌خصوص از جانب مجلس وجود داشت. علت نیز مشخص است، درصورت حذف کامل سه دهک از فهرست یارانه بگیران، صرفه‌جویی حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار میلیارد تومانی انجام می‌شود.

از اواخر تابستان شاهد شروع اقدامات اولیه برای حذف دهک‌های پردرآمد بودیم. البته این اقدام نیز تا حد زیادی به واسطه فشارهای مجلس و ضرورت کاهش مصارف برای تامین بخشی از منابع مورد نیاز کالابرگ انجام گرفت.

براساس توضیحات وزیر کار، در فروردین و اردیبهشت‌ماه یارانه حدود یک میلیون نفر به‌صورت آزمایشی و با هدف ارزیابی روش‌ها و اطمینان از صحت اطلاعات قطع شد. پس از آن، این روند به‌تدریج ادامه یافت. بر این اساس، از ابتدای سال تاکنون یارانه نزدیک به ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر حذف شده و در مجموع، تعداد افرادی که هم‌اکنون از دولت یارانه دریافت نمی‌کنند به حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون نفر رسیده است.

با توجه به قانون بودجه، یارانه ۳ دهک اول باید تا پایان سال ۱۴۰۴ قطع شود، به‌عبارت دیگر و با توجه به جمعیت حدود ۸۷ میلیون نفری کشور، بین ۲۵ تا ۲۶ میلیون نفر باید از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند. به این ترتیب و با توجه به آمارهای ارائه شده از سوی وزیر کار، همچنان بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون نفر دیگر باید از فهرست یارانه بگیران حذف شوند.

 

۱۰ میلیون نفر دیگر در انتظار قطع یارانه

 

 

منبع همشهری آنلاین
